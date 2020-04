COSTA RICA| Pesquisa mostra que Waldeli tem aprovação de 91,73% no Município

Popularidade do chefe do Poder Executivo não foi afetada nem mesmo por medidas contra o novo coronavírus, como o toque de recolher

Pesquisa mostra que o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa (MDB), tem 91,73% de aprovação. A popularidade do chefe do Poder Executivo não foi afetada nem mesmo no período de pandemia do novo coronavírus.





O levantamento do Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul) aponta que a maioria da população é favorável a medidas como toque de recolher, suspensão de aulas escolares e destacam a liderança do prefeito nas ações contra a doença.





De acordo com a pesquisa, realizada entre 21 e 22 de abril, 91,73% avaliam que a gestão de Waldeli é ótima ou boa. Outros 7,09% aprovam, mas a consideram regular. Enquanto 1,18% desaprovam.





A administração do prefeito de Costa Rica tem melhor avaliação entre os homens, na faixa etária de 45 a 55 anos. Para a maioria dos entrevistados, o ponto forte da gestão é o fato de o prefeito ser “competente e preparado”. Para o pequeno percentual que desaprova, a avaliação é de que falta gerar empregos no município.





Em Costa Rica, onde 58,51% da população informa ter medo do novo coronavírus, os moradores são favoráveis a manter as escolas fechadas (medida aprovada por 72,89%) e ao toque de recolher (apoio de 80,19%).





Neste cenário, 90,34% da população apoia as medidas adotadas pelo prefeito para enfrentar a covid-19. Waldeli dos Santos encerra neste ano o segundo mandado como prefeito de Costa Rica.





A pesquisa do Ipems foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MS-01610/2020. O levantamento ouviu 250 pessoas e tem margem de erro de 6,20% para mais ou para menos. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.





