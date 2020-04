Deputado Rinaldo destina verbas de emendas parlamentares para o combate ao Coronavírus

Uma boa notícia no início desta semana e que se refere ao enfrentamento do novo Coronavírus em Mato Grosso do Sul: o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto destinou 820 mil reais para o combate à pandemia em diversas cidades. A medida faz parte de uma ação coletiva dos 24 parlamentares da Assembleia Legislativa, que destinará um total de 20 milhões de reais ao Fundo Municipal de Saúde dos 79 municípios do Estado.





Para Rinaldo, “este é um momento bastante delicado no mundo todo e inédito no Brasil, por isso, entendemos a necessidade de unir esforços, fazendo com que os municípios do Estado recebam os recursos das nossas emendas parlamentares para atender a população”. Recentemente, o parlamentar também já havia se manifestado nas redes sociais a favor do uso dos recursos do Fundo Partidário no combate a pandemia, mas a proposta não foi aprovada no Congresso Nacional. “Temos que usar todos os recursos possíveis para salvar vidas”, completou o parlamentar.





Os municípios beneficiados pelas emendas do deputado Rinaldo serão Alcinópolis, Bataguassu, Batayporã, Caracol, Chapadão do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Ladário, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Rio Negro, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Coxim, Deodápolis, Inocência, Juro, Rio Verde de Mato Grosso e Sete Quedas. De Acordo com o Governo do Estado, os recursos serão liberados já nos próximos dias e a modalidade de transferência evitará algumas burocracias, facilitando o combate a proliferação do vírus e ampliando a capacidade de atendimento aos pacientes que forem infectados.





ASSECOM