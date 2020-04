SONORA| Mulher de 34 anos é primeiro caso confirmado de novo coronavírus no Município

Marido e filho da paciente, além de profissionais de saúde que a atenderam, serão testados

A Gerência Municipal de Saúde de Sonora confirmou o primeiro caso de novo coronavírus na cidade, distante 360 quilômetros de Campo Grande. A paciente tem 34 anos e está em isolamento domiciliar.





Em boletim informativo, a Gerência detalha que o exame para confirmação de contaminação pela Covid-19 foi realizado em unidade de saúde particular de Rondonópolis, município mato-grossense localizada a 130 quilômetros de Sonora.





Conforme a Gerência, a mulher de 34 anos está em isolamento desde o dia 2 de abril, quando foi realizado primeiro atendimento. O resultado do exame só foi obtido pela rede de Saúde de Sonora na tarde desta segunda-feira (6).





O caso de Sonora entrou como investigado no boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde) no último dia 3. Até ontem, a pasta havia confirmado 66 casos e uma morte em decorrência do vírus.





Segundo a gerente municipal de Saúde de Sonora, Indianara Dantas, a paciente teria entrado em contato com caso confirmado fora do Estado.





Marido e filho da mulher de 34 anos, que moram com ela, serão testados para o vírus, bem como os profissionais de Saúde que a atenderam.





Sonora está sob toque de recolher, com circulação de pessoas proibida entre 20h30min e 5h de segunda a sábado, e de 14h às 5h aos domingos. O comércio da cidade foi parcialmente autorizado a reabrir após decreto no último dia de março.









Por Jones Mário