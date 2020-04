Deputado Cabo Almi apresenta projeto para declarar a Associação da Guarda Mirim e Banda Marcial Cristo Rei de Água Clara de utilidade pública estadual

Para fortalecer a Associação da Guarda Mirim e Banda Marcial Cristo Rei do Município de Água Clara, o deputado estadual Cabo Almi (PT), apresentou projeto de Lei na Assembleia Legislativa para declarar de utilidade pública a entidade que muito tem valorizado e contribuído na formação e inclusão dos adolescentes integrantes dos projetos desenvolvidos pela entidade, que também é reconhecida pela comunidade local.





O Projeto de Lei n° 295/2019 foi transformado em Lei de Utilidade Pública Estadual, nesta quarta-feira (15), com a unanimidade dos votos dos deputados estaduais presentes à sessão remota, realizada por videoconferência.





A Lei estadual que será sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja, tem a seguinte redação:





Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Estadual a Associação da Guarda Mirim e Banda Marcial Cristo Rei do Município de Água Clara/MS.





Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.





O deputado Cabo Almi justificou a necessidade de se dotar a associação como de utilidade pública com a seguinte argumentação:





A Guarda Mirim e a Banda Marcial Cristo Rei, trabalham com jovens em situação de vulnerabilidade, retirando os da rua. Utiliza o conhecimento musical e social a todos os seus participantes. Com este título de utilidade pública, a Guarda Mirim e a Banda Marcial estarão aptas a obterem recursos públicos em âmbito estadual, que servirão para dar um sustento importante nas ações desenvolvidas juntamente com os nossos jovens da Cidade de Água Clara MS, finalizou Cabo Almi.





ASSECOM