Deputado Barbosinha e deputados destinam R$ 20 milhões em emendas para saúde dos municípios

Em sessão virtual, realizada na manhã desta terça-feira (7), os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul acordaram com o Governo do Estado a destinação de recursos para atender questões ligadas com a saúde que vão beneficiar os 79 municípios.





“Esses recursos, por ação de parlamentares e do governo do Estado, são vitais nesse momento grave de pandemia da Covid-19 para ajudar a cuidar da saúde da nossa população”, definiu o deputado Barbosinha, durante participação na sessão virtual.





Em live transmitida ao vivo, simultaneamente, do plenário da Assembleia Legislativa e da Governadoria, pelas redes sociais, a sessão que formalizou a liberação de recursos da ordem de R$ 20 milhões em emendas parlamentares dos 24 deputados estaduais, contou com a participação do governador Reinaldo Azambuja e dos secretários Sérgio de Paula e Eduardo Riedel.





Os recursos das emendas dos parlamentares que representam as diferentes regiões do Estado serão redistribuídos ao Fundo estadual de Saúde que vai repassar aos Fundos municipais e todas as 79 cidades de Mato Grosso do Sul serão contempladas. “Isso significa o comprometimento dos deputados e do Governo em ajudar a sanar essa grave situação criada com o novo coronavírus”, disse o deputado Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim