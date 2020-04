Deputado Barbosinha diz que Assembleia resgata direitos de Oficial Músico na Polícia Militar

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou, na sessão ordinária desta quarta-feira (8), o Projeto de Lei 27/2020, que organiza o Quadro de Oficiais Especialistas Músicos da Polícia Militar.





A proposta incorpora esforços feitos pelo deputado Barbosinha, desde quando foi secretário de Justiça e Segurança Pública, junto ao Governo, no sentido de estabelecer regramentos idênticos àqueles destinados às praças combatentes (da PM), para ingresso no Quadro de Oficiais Especialistas Músicos (QOE), mediante a seleção dos subtenentes músicos, que preencham os requisitos estabelecidos na legislação vigente.





“Com esse projeto do Executivo, estamos contemplando antiga reivindicação da categoria, corrigindo injustiça histórica que vinha travando o processo de ascensão profissional desse pessoal”, comentou o deputado Barbosinha.





Os deputados estaduais destacaram a importância do projeto, que agora proporciona que o Corpo Musical realize o curso de formação, de igual modo aos demais subtenentes, justifica a ação política em sessão remota realizada devido à preocupação com a disseminação do novo coronavírus.





Por: Luciana Bomfim