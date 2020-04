Cartão de TODOS atenderá 3 milhões de novas famílias, com isenção de mensalidade, para desafogar o SUS

Em meio à pandemia, clientes e novos filiados podem indicar outra família para ganhar os mesmos benefícios, incluindo atendimento médico

O Cartão de TODOS - maior empresa de cartões de descontos do Brasil em serviços voltados à saúde, à educação e ao lazer, estende todos os seus benefícios a famílias indicadas pelos seus filiados por meio da campanha Todos Cuidam de TODOS.





As indicações podem ser feitas por meio do site todoscuidamdetodos.com.br , e as famílias indicadas podem usufruir, sem pagar mensalidade, dos seguintes benefícios no campo da saúde, até 31 de maio: consultas com clínico geral a R$ 20 e com especialistas a R$ 28 em clínicas parceiras; descontos de até 70% em exames laboratoriais e de imagem; descontos de até 20% em farmácias conveniadas.





Em razão da pandemia do novo coronavírus, muitos consultórios médicos fecharam as portas para evitar aglomerações. No entanto, as clínicas parceiras do Cartão de TODOS, que somam mais de 260 unidades em todo o território nacional, continuam atendendo a população. “Muitas pessoas necessitam de receitas para medicamentos de uso contínuo ou de realizarem consultas eletivas por diversos motivos. Nosso objetivo é oferecer uma alternativa financeiramente acessível para que essas pessoas não procurem o SUS evitando, assim, maior sobrecarga no sistema público e risco de contaminação pelo vírus. Entendemos que, neste momento crítico, oferecer o acesso à saúde primária para todos é o melhor caminho. O momento é de solidariedade. É hora de todos cuidarem de todos! ”, declara Tales Vilar, vice-presidente do Cartão de TODOS.





Voltado às classes C e D, o Cartão de TODOS, que atende mais de 12 milhões de pessoas no Brasil, tem sido uma boa saída à população, oferecendo um atendimento de qualidade, com hora marcada, a um custo acessível. Ao aderir, o filiado e sua família (esposa e filhos solteiros de até 21 anos) passam a ter descontos às mais de 260 clínicas parceiras e a tratamentos médicos, odontológicos, exames, farmácias, óticas e pequenos procedimentos.





Além disso, filiados, seus dependentes e as famílias indicadas têm acesso a descontos expressivos em universidades, escolas de idiomas, na plataforma PreparaTODOS – com mais de 1.200 cursos profissionalizantes e em diversas opções de lazer locais e nacionais, como hotéis, conceituados parques aquáticos e de diversão, entre outros.





Sobre o Cartão de TODOS:





O Cartão de TODOS é referência no mercado de cartões de descontos. Criado em 2001 por Altair Vilar, em Ipatinga, MG, a empresa oferece a intermediação de descontos entre os usuários do cartão e as empresas parceiras.





A adesão ao Cartão de TODOS dá direito a descontos nas mais de 260 clínicas parceiras, permitindo o acesso da população à saúde primária de qualidade, além de oferecer descontos em atividades que englobam serviços voltados à educação e ao lazer.





A empresa atende, hoje, mais de 12 milhões de pessoas e espera alcançar mais 5 milhões de famílias este ano. O Cartão de TODOS é aceito em mais de 10 mil estabelecimentos no Brasil.





Mais informações sobre o Cartão de TODOS podem ser obtidas no 0800 723 88 99.





ASSECOM