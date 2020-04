Deputado Barbosinha convoca todas as forças para a reconstrução de Dourados

Em tempos de quarentena e isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, o deputado Barbosinha foi convidado, na manhã deste sábado (11), para conversar com os ouvintes e o público que sintonia a rádio Grande FM pelas redes sociais para falar sobre a atividade parlamentar e ações do mandato, além dos propósitos da pré-candidatura a prefeito de Dourados.





“Me preocupa o custo do etanol, um produto que é produzido 100% em Mato Grosso do Sul para abastecer todo o nosso mercado e não se justificam esses preços praticados no momento”, ilustrou Barbosinha, que foi autor da proposta de instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Combustíveis, e conduziu os trabalhos de apuração das intermediações que fazem com que o preço dos derivados de petróleo no Estado sejam um dos mais caros do país.





Barbosinha também comentou as ações em andamento na CPI da Energisa, da qual é vice-presidente na Assembleia Legislativa. Como um dos parlamentares que mais estimulou essa investigação, das razões que levam ao preço exagerado do produto para a maioria dos consumidores do Estado, o deputado defende que as pessoas devem denunciar eventuais distorções na cobrança praticada pela concessionária e incentiva àqueles que estão enquadrados na faixa de Tarifa Social para se cadastrarem e obterem esse benefício.





Pré-candidatura





O deputado Barbosinha também falou sobre a conjuntura político-eleitoral no Município, e considerou as dificuldades que se avizinham. “Administrar Dourados já não é uma tarefa fácil, agora ainda, passado o clima de coronavírus, fica ainda mais difícil. Mas estou preparado para esse desafio, para ajudar na reconstrução de Dourados e encarar os próximos embates que vem pela frente”.





Barbosinha defendeu a união de todas as forças políticas que estejam comprometidas com esse processo para tratar a gestão pública com a seriedade que o assunto merece. Citou os apoios que o futuro gestor da cidade vai precisar do vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, do governador Reinaldo Azambuja e dos deputados que também integram a bancada de Dourados (Renato Câmara, Neno Razuk, Zé Teixeira e Marçal Filho] para implementar em Dourados as ações que poderão fazer com que a cidade retome o rumo.





Por: Luciana Bomfim