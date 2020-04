COMUNICADO| Trail Run Serra da Bodoquena: Covid-19 resulta em mudança na data da prova

Com muito respeito e tranquilidade, informamos que estamos monitorando de perto as questões relacionadas ao Covid-19 (coronavírus). Grandes concentrações públicas, como corridas de rua e mais de uma centena de maratonas ao redor do mundo foram adiadas, canceladas ou suspensas. As medidas da OMS (Organização Mundial da Saúde) estão sendo reavaliadas a cada 30 dias.





E diante dessa nova realidade, nós que fazemos parte desde a primeira edição da Trail Run Serra da Bodoquena juntos com vocês, novos atletas da quarta edição, temos certeza de que os obstáculos e novos desafios nos movem em busca da superação.





Em atenção aos protocolos e determinações da OMS e do Estado de Mato Grosso do Sul, nós da organização da Trail Run Serra da Bodoquena, em sua quarta edição, preocupados com o bem-estar de todos nossos atletas, comunicamos aos corredores inscritos o adiamento da corrida de 6 de junho para o dia 6 de setembro. A organização respeita a conjuntura internacional neste momento.





E sempre com esse espírito em defesa da saúde e da vida, a organização da Trail Run Serra da Bodoquena acredita no empenho de todos, sem diferenças, para que alcancemos o nosso objetivo principal neste momento:





Na corrida da vida, chegarmos juntos ao pódio e deixarmos o Covid-19 pra trás.





Cuidemos uns dos outros





Até lá!!





Organização da Trail Run Serra da Bodoquena 2020