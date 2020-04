Como 1º secretário, deputado Zé Teixeira sempre defendeu a redução de despesas na ALEMS

Eleito por 03 vezes consecutivas para ocupar um dos postos mais importantes da Mesa Diretora, Zé Teixeira atua de maneira firme no controle dos gastos.

A gestão do deputado estadual Zé Teixeira (DEM) à frente da 1ª secretaria da Assembleia Legislativa (ALEMS) é conhecida como uma gestão responsável e econômica. Quem acompanha o dia a dia da Casa de Leis sabe que o democrata, desde que assumiu o cargo, sempre buscou novas alternativas de economia e que - em todas suas ações - defendeu a responsabilidade com os gastos públicos.





“Esses dias me perguntaram quais medidas a Assembleia adotou ou adotaria para reduzir gastos por conta da pandemia do coronavírus. Respondi que nós sempre trabalhamos com o objetivo de cortar despesas, para que os recursos possam ser usados em outras áreas importantes como saúde, educação e segurança pública. Nosso compromisso é com Mato Grosso do Sul”, afirmou Teixeira.





O compromisso citado pelo atual 1º secretário consiste na devolução mensal de parte do duodécimo, ao Governo do Estado. No ano passado, por exemplo, a Casa de Leis garantiu o repasse de R$ 11 milhões para a área de saúde. O montante economizado foi devolvido ao Poder Executivo e aplicado integralmente no custeio de hospitais.





O próprio governador Reinaldo Azambuja (PSDB) enfatizou a sensibilidade da Assembleia Legislativa com os sul-mato-grossenses. “O gesto de solidariedade demonstrou responsabilidade do Poder Legislativo com o dinheiro público. A Casa Legislativa está fazendo a sua parte para melhorar a vida das pessoas. É um gesto nobre, solidário”, disse Azambuja na época.





Zé Teixeira foi conduzido para o comando da 1ª secretaria no ano de 2015. Graças aos relevantes serviços prestados à frente do cargo, o democrata fora reeleito por mais 02 vezes consecutivas para ocupar o posto, um dos mais importantes da Mesa Diretora.





“Como 1º secretário, sempre tive em mente que seria necessária uma readequação financeira, organizacional e estrutural da Assembleia Legislativa. Mas posso afirmar, que todas as conquistas que tivemos até aqui só foram possíveis graças ao apoio de todos os membros da Mesa Diretora e dos demais deputados, da legislatura anterior e da atual. Os parlamentares sempre apoiaram a ideia de redução de despesas e que esta é uma das melhores formas de atender a população”, conta o deputado.





Economia na Prática - Não é de hoje que o Poder Legislativo se movimenta para cortar despesas. A ALEMS já implementou férias coletivas que possibilitaram economia de gastos, redução do consumo de energia nos horários de pico, cessão de parte da gestão do seu Centro de Saúde para a Cassems, visando redução de custos e melhor atendimento aos servidores, criação de campanhas de conscientização como Energia Limpa, Papel Zero e Chega de Plástico, que reforçaram o compromisso da Casa Legislativa com o meio ambiente, redução em 60% na conta de telefonia, reforma na parte elétrica e lógica da Casa, substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas em LED e etc.





O 1º secretário da Casa de Leis afirma que estão previstas também a instalação de uma nova cobertura termo acústica e um novo sistema de ar condicionado central, que promoverão a redução de consumo e mais economia na Assembleia Legislativa.





R$ 20 milhões para o combate à Covid-19 - Além de todas as ações citadas, Zé Teixeira lista também a sensibilidade dos 24 deputados que garantiram importante reforço no caixa dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. “Destinamos R$ 20 milhões em Emendas exclusivamente para o combate ao coronavírus. Com recurso aplicado nos fundos municipais de saúde, os Prefeitos terão maior autonomia para decidir o que é prioritário para a sua cidade, onde é mais necessário investir”, relata Teixeira.





Para o atual 1º secretário da ALEMS, o Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul atua forte em prol dos sul-mato-grossenses. “É no momento de crise que aprimoramos o entendimento de que juntos somos mais fortes e que nossas ações podem trazer consequências positivas na vida das pessoas. Tenho certeza que tudo que fizemos foi para garantir dias melhores aos sul-mato-grossenses e que ainda há muito mais para fazer. Este é o nosso compromisso”, finaliza.





Por: Gustavo Nunes