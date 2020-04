CCR MSVia informa| Trechos da BR-163/MS sofrem intervenções no tráfego

A CCR MSVia informa os trechos da BR-163/MS que sofrem intervenção no tráfego, como a operação pare-e-siga e desvios no fluxo de veículos. As ações decorrem da realização de obras e serviços de melhoria a serem implantados na rodovia.





O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU explica que todos os locais estão sinalizados, porém, é fundamental que o motorista redobre a atenção e reduza a velocidade na aproximação dos trechos, uma vez que eventuais congestionamentos podem formar-se devido às interdições parciais.





Pontos com desvios no tráfego

Rio Verde de MT - entre os kms 704 e 701;

São Gabriel do Oeste - entre os kms 632 e 631 e no km 600

Bandeirantes – entre os kms 535 e 534;

Jaraguari – no km 510;

Rio Brilhante- entre os kms 315 e 310;

Pontos com pare-e-siga

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 812 e 811;

Rio Verde de MT - entre os kms 719 e 718;

Bandeirantes – entre os kms 543 e 542;

Jaraguari – entre os kms 529 e 528;

Campo Grande - entre os kms 469 e 468 e entre os kms 446 e 444;

Rio Brilhante - entre os kms 347 e 346;

Juti - entre os kms 166 e 165 e entre os kms 156 e 154;

Itaquiraí - entre os kms 105 e 104;

Eldorado – entre os kms 87 e 85.

Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os trechos estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).





ASSECOM