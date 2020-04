BONITO| PSD do Município aposta na força da mulher e na renovação política

O PSD de Bonito, vai para a corrida eleitoral pregando a força da mulher e da renovação política

Em Bonito no encerramento da janela partidária, o PSD foi o partido que mais filiou novas lideranças , o partido se preocupou em montar uma chapa de pré-candidatos a vereadores com filiados que buscam renovação, sem se preocupar com vereadores já eleitos.





Um exemplo disso é Luis Athanásio, é advogado de família tradicional na cidade, com apenas 27 anos, tem pretensões políticas e garante representar muito bem a juventude. "Nunca disputei nenhum tipo de cargo eleitoral , porém isso não me torna menos experiente. Sou formado , pós graduado, anos de trabalho na Assembleia Legislativa, sou um jovem preparado, e coloco meu nome a disposição do partido, como pré-candidato a prefeitura de Bonito", pontua.

Com A filiação do advogado Luis Athanásio, o partido conta agora com dois importantes pré-candidatos a prefeito, a presidente municipal Loiva Heidecke Schiavo, professora e administradora, com especialização em psicopedagogia e ex-secretária de Educação. De família de produtores rurais, é casada com agropecuarista e reside em Bonito desde 1983.





Loiva Heidecke Schiavo e o advogado Luís Athanásio Falcão de Melo, estão aparecendo bem nas pesquisas espontâneas de intenção de voto em Bonito.





"A população bonitense da sinais claros que o revezamento entre os grupos da política tradicional se esgotou e a perspectiva de renovação passa a ser uma tendência no processo eleitoral, com a determinação e a força da mulher bonitense", pontua Loiva.





Outra nova filiada, pré-candidata a vereadora é a assistente social Léia Pereira dos Santos, vai mais longe e diz que a renovação política em Bonito deve vir acompanhada de maior presença da mulher. "Devemos ter voz própria, os homens não podem falar por nós. As mulheres são capazes de administrar a casa emprego, família e conduzir a gestão pública. Cabe a nós o desafio de contribuir para o avanço da participação feminina na política de uma forma mais efetiva. Essa condição de igualdade beneficiará a sociedade em tudo, principalmente porque a população espera gestão mais humana, com mais oportunidades para todos e sem corrupção", afirma Léia.





As filiadas pessedistas e pré-candidatas à Câmara Municipal vieram para somar e renovar o partido. Raquel Pereira dos Santos, servidora pública do INSS, conhece bem o drama das desigualdades. Graduada em Administração, pós graduada em Educação e Pobreza pela UFMS, Raquel é ainda acadêmica de Letras e diz que no plano das desigualdades a mulher é o maior exemplo é não basta assegurar à mulher apenas os direitos sociais, mas também maior participação política. "A mulher precisa se sentir representada e, sobretudo, ouvida".





Para Elisa Xavier, de 21 anos e que também se coloca como mais uma voz feminina para a renovação na Câmara. Filha do ex-prefeito Mimito Xavier, Elisa é vendedora autônoma e diz que a mulher faz a diferença."Pela sensibilidade e por conhecer de perto as reais necessidades da população. Tenho humildade, sou mãe, jovem e administradora de casa, conheço muito bem as dificuldades das pessoas quando a questão é segurança, saúde e educação".





Pelo menos um terço dos pré-candidatos à Câmara de Bonito que se filiaram ao PSD é de mulheres, sendo esse o único partido que não terá dificuldades para cumprir a legislação eleitoral que exige um terço de candidaturas femininas.





ASSECOM