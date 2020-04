CCR MSVia informa| Atenção: trechos da BR-163/MS em obras e serviços da CCR MSVia

A CCR MSVia informa os locais da BR-163/MS que passam por obras e serviços de melhoria. Para tal, a Concessionária implanta desvios no tráfego e as operações pare-e-siga, visando contribuir com a segurança dos usuários da rodovia.





O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU destaca a importância da redução de velocidade na proximidade dos trechos, atitude que vai ao encontro das melhores práticas de direção defensiva.





Pontos com desvios no tráfego

Rio Verde de MT – no km 697;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 603 e 597;

Jaraguari/Campo Grande – entre os kms 503 e 500;

Dourados – entre os kms 263 e 261;

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 837 e 835;

Coxim – entre os kms 736 e 735;

Rio Verde de MT – entre os kms 682 e 681;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 614 e 613;

Campo Grande – entre os kms 446 e 445;

Rio Brilhante – entre os kms 345 e 344;

Caarapó – entre os kms 223 e 221 e entre os kms 192 e 190;

Juti – entre os km 155 e 154;

Naviraí – entre os kms 144 e 143 e entre os kms 125 e 123.

Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os trechos estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).





