Ainda é preciso se preocupar com o mercado financeiro perante a crise?

Entenda porquê é importante se atentar com o mercado financeiro mesmo durante a epidemia

Ter uma boa renda mensal e não estourar o orçamento são preocupações essenciais no cotidiano de todas as pessoas, mesmo aquelas que não trabalham diretamente com finanças e nem ligam para a economia. E nos momentos delicados, como nessa atual pandemia do novo coronavírus, esse cuidado é ainda mais importante.





Para investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo, existe um recurso chamado circuit breaker . Isso significa que em épocas de crise o sistema entra em estado de alerta.





Dessa forma, quando o mercado recebe notícias que trazem perspectivas negativas e mudanças bruscas nos valores, as operações pausam. Isso permite ao empreendedor conseguir estabelecer um plano de ação e voltar a negociar sem que o mercado despenque e sem que suas ações sejam muito desvalorizadas.





Do mesmo jeito que o setor empresarial e o mercado financeiro precisa se reorganizar e planejar suas decisões, os diversos níveis da população também necessita. Inclusive pessoas que não lidam com as finanças diretamente.





É preciso conhecer o mecanismo das trocas comerciais e entender como fazer esse plano de ação para não entrar em dívidas nesse momento delicado.



Porque a economia é afetada pelo setor da saúde





O mercado econômico é composto por muitos elementos que se encaixam formando um sistema lógico e bastante fluído.





Trocas comerciais de bens e serviços, custos de produção e preços de venda, valores cambiais, taxas e rendimentos, por exemplo fazem parte desse plano. Até mesmo perspectivas financeiras de uma empresa ou setor são fatores que compõem e modificam o cenário econômico mundial.





A saúde é uma das principais preocupações do ser humano, esse tipo de cuidado define a sua qualidade de vida e bem-estar. Por isso, sempre será uma prioridade. Então, as pessoas modificam seus hábitos, rotina e gastos para cuidar de si, ainda mais nesse momento delicado que vivemos.





Isso significa que a forma como isso acontece pode afetar a economia, por direcionar o fluxo de moeda para um setor em detrimento de outro, por exemplo.



O coronavírus e a economia no cotidiano





Quando uma doença tão contagiosa como o Covid-19 começa a se espalhar é preciso adotar algumas medidas de prevenção. Entre as mais importantes está a necessidade de se manter afastado de outras pessoas e de locais públicos.





Isso afeta diretamente a forma de consumir e se relacionar com a economia. O método de trabalho do consumidor, os produtos que ele passa a comprar e como ele faz isso são questões que influenciam nos preços e o faturamento dos mais diversos setores econômicos.





Oferta e procura





A disponibilidade de produtos e a procura pela população é modificada por alguns fatores dentro do contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus.





Como a produção e produtividade são reduzidos, o setor econômico entra em declínio e as pessoas sofrem efeitos da crise em casa. O custo de produção aumenta, por exemplo. Isso eleva o preço de venda daquele produto, o que gera todo um efeito colateral no mercado.





Além disso, os consumidores passam a buscar itens essenciais para os cuidados e prevenções para a sua saúde. Além de alimentos e itens básicos da rotina em vez de bens supérfluos. Nesse caso, o aumento da procura por elementos específicos também eleva o preço.





Esse contexto exige maior atenção da população para não gastar mais do que pode. Acompanhar a evolução do mercado financeiro se torna essencial para saber as perspectivas, projeções e poder se organizar financeiramente.



Salário e rendimento





Os setores com menor prioridade interromperam ou então reduziram o seu funcionamento. Isso também diminuiu a arrecadação desses empreendedores.





É uma situação que pode levar empresas e estabelecimentos a demitir os funcionários pela dificuldade em pagá-los ou então reduzir o salário.





Ao mesmo tempo, há pessoas que ainda recebem, mas possuem um salário proporcional a sua produção. Assim, durante o isolamento social essa produtividade cai e o valor recebido também.





Todos esses fatores são muito importantes para se considerar e exigem uma atenção e preocupação. Ao identificar esse mecanismo, porque isso acontece e, o mais importante, como acontece, as pessoas podem prever situações de risco econômico e se preparar.



A crise da Covid-19 e o mercado financeiro





O Covid-19 é uma doença nova e desconhecida, por isso, ainda não há um tratamento ideal ou vacina para preveni-la. Assim, o seu contágio é muito perigoso, pois pode se espalhar com velocidade e as pessoas doentes terão dificuldade em receber o tratamento. Isso leva a população a adotar cuidados extremos.





O mercado financeiro é movido pela circulação de dinheiro. As empresas ganham ou perdem valor de acordo com seu faturamento, lucro e prejuízo. Então, mudanças no costume de consumo, frequência, foco e na produção alteram o cenário econômico e definem novas expectativas.





Por isso, a preocupação com esse mercado é ainda mais importante em meio a uma crise. Acompanhar essas relações e como elas acontecem de forma abrangente é a única forma de prever as possibilidades e se preparar financeiramente durante essa crise que vivemos.