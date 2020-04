Casal morre de coronavírus com seis minutos de diferença

Stuart Baker, 74 anos, e Adrian Baker, 72, estavam juntos há cinco décadas. Nesta semana, eles morreram em um intervalo de apenas seis minutos, vítimas do novo coronavírus, nos Estados Unidos, publicou o site Yahoo.





O casal, que morava em Boynton Beach, Flórida, começou a ter os primeiros sintomas de Covid-19 em meados de março. Eles procuraram um médico, que os orientou a voltarem para casa. Os sintomas persistiram, e em novo atendimento o médico aconselhou a quarentena.





Cerca de 48 horas depois, Stuart foi internado na UTI. Adrian, mesmo sem febre ou outras complicações, se abalou com o estado de saúde do marido. No dia 24, ele foi diagnosticado com Covid-19. A mulher também foi internada e colocada ao lado de seu companheiro durante 51 anos.





Stuart e Adrian Baker são pais de Buddy Baker, executivo de atletas da NBA e NFL, as ligas nacionais de basquete e futebol americano. Ele publicou em seu Twitter um vídeo pedindo para que as pessoas sigam as recomendações das autoridades de saúde: pratiquem o distanciamento social, lavem as mãos e fiquem em casa.





“Espero que as pessoas ouçam nossa história e isso as motive a fazer a coisa certa”, disse ele. “Ao fazer isso, talvez isso não afete vocês ou suas família, mas ajude outra família a não suportar a dor e a agonia que eu e minha irmã, nossos filhos e o resto da família estamos sofrendo agora”, desabafou.





