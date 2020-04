CAPITAL| Três unidades do Fácil retomam atendimento nesta segunda-feira (13)

Serão permitidas 10 pessoas dentro dos unidades

As unidades da rede de atendimento Fácil General Osório, Guaicurus e Aero rancho retomam o atendimento ao público nesta segunda-feira (13) das 8h às16h. Serão permitidas dentro de cada unidade apenas 10 pessoas.





O retorno do atendimento na rede foi decidido em reunião entre os gestores das unidades e a administração do Estado para alinhar protocolos de segurança que deveriam ser adotados.





Entre esses protocolos estão distância mínima de dois metros entre usuários; redução do número de pessoas dentro do Fácil, permitindo apenas 10 pessoas em cada unidade; organização de fila única no lado externo; entre outras ações preconizadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde).





Já a unidade localizada no Shopping Bosque dos Ipês permanecerá com o atendimento suspenso, pois a unidade segue as diretrizes do estabelecimento comercial.





Por: Ana Paula Chuva