CAPITAL| Prefeitura publica decreto permitindo volta do funcionamento de shoppings em Campo Grande

Academias, que também não estavam autorizadas a funcionar, ganharam um decreto específico para a volta aos trabalhos. Já aulas presenciais e eventos de grandes aglomerações, continuam sem liberação.

A prefeitura de Campo Grande publicou uma edição extra no Diário Oficial nesta sexta-feira (17), contendo o Decreto n. 14.257, autorizando a reabertura de shoppings, estabelecimentos comerciais e academias. O funcionamento desses locais, porém, estará condicionado a uma série de regras impostas pela administração municipal devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus.





Conforme o documento, estabelecimentos comerciais como shoppings precisarão entregar planos de biossegurança, obedecendo pontos como máximo de 30% de lotação permitida, preservação de qualidade do ar nos ambientes interiores, medidas de controle de riscos a trabalhadores e colaboradores de lojas ou do próprio local, entre outros.





Os planos passarão por uma avaliação da prefeitura, que deve autorizar ou não o retorno do estabelecimento comercial. Os empresários também precisarão protocolar um termo de compromisso com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), para a volta das atividades.





O decreto traz, também, algumas proibições ainda como as aulas presenciais em escolas regulares, universidades e curso, bem como atividades de lazer como cinemas, shows, boates, clubes. Um outro decreto, especificamente para o funcionamento de academias, foi publicado nesta sexta.





Nele, as restrições de saúde e higienização são ainda mais rígidas e contém orientações de prevenção para os profissionais de educação física. As academias deverão obedecer, por exemplo, limite de apenas 30% da capacidade total do estabelecimento, além de distância mínima de 5m por aluno, sem a possibilidade de contato físico entre professores e praticantes das atividades. Outras várias medidas deverão ser tomadas pelos responsáveis das academias na reabertura.





O descumprimento das normas para os estabelecimentos comerciais pode resultar em multa e até fechamento do local, segundo o documento. Até a tarde desta sexta-feira, Campo Grande havia registrado 71 casos de covid-19, em todas as sete regiões do município, com dois óbitos.





Por G1MS