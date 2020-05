CAPITAL| Confira o que abre e o que fecha no feriado de Dia do Trabalhador

O mês de maio já começa com um feriado para celebrar o Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º). O feriado já emenda com o fim de semana e alguns trabalhadores terão três dias de descanso. Diversos serviços devem parar durante o feriadão e é importante ficar informado sobre o que abre e fecha em Campo Grande. Serviços essenciais devem funcionar nesta sexta (1º).





Vale lembrar que a recomendação das autoridades de saúde é que as pessoas fiquem em casa e só saiam caso seja extremamente necessário. Confira o que abre e fecha na Capital:





Governo de MS e Prefeitura





Como é feriado nacional do Dia do Trabalhador nesta sexta-feira (1º), as repartições públicas do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande não devem funcionar. Trabalham no feriado os servidores essenciais à população, como profissionais da saúde.





TJMS





Alguns serviços, como o plantão judiciário do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) funcionarão durante o feriado por meio de aplicativos e ligações telefônicas. Confira os telefones dos servidores em plantão. Fórum de Campo Grande: Cível: (67) 9134-3634; Criminal: (67) 9325-1794. Tribunal de Justiça: (67) 9120-0618 (claro).





Saúde





Na área da saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) também ficam fechadas em Campo Grande. Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente e ficam abertas 24 horas.





Campo Grande possui quatro CRS, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia. Há seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.





Supermercados





Os supermercados e hipermercados de Campo Grande devem abrir normalmente na sexta-feira (1º). Segundo a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), basta que os estabelecimentos, em contrapartida, ofereçam folga compensatória aos funcionários.





Comércio





A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) informou que o comércio de Campo Grande não deve abrir no feriado do Trabalhador (1º). Apenas serviços essenciais devem funcionar.





Shoppings





Shopping Bosque dos Ipês: Não abrirá nesta sexta-feira (1º)





Shopping Campo Grande: As lojas devem ficar fechadas, mas a praça de alimentação tem abertura facultativa, entre 12h e 20h.





Shopping Norte Sul Plaza: Lojas também fecham e a abertura é facultativa na praça de alimentação, entre 12h e 20h.





​Delegacias





As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.





Depac Centro





Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)





Depac Cepol





Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes (3318-9000)





Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira)





Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575).





