Aprovado PL do deputado Antônio Vaz, que prevê criação da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude

O Projeto de Lei 02/2020 do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), foi aprovado em primeira discussão nesta quinta-feira(23), onde prevê a criação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, a proposta segue para segunda votação na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul.





Conforme Vaz, a criação da comissão tem como finalidade decidir os temas e as proposições que serão voltadas às crianças, adolescentes e a juventude, desempenhando programas governamentais importantes para o desenvolvimento do Estado.” afirmou o parlamentar.





“Precisamos perceber que a melhor maneira de evitar a morte violenta de crianças, adolescentes e jovens, bem como, a desconfortável precocidade em atividades criminosas, consiste em criar condições para que esses jovens ocupem o espaço social que lhes devem ser reservados, tanto acadêmica quanto profissionalmente. Justificando-se portanto, a criação dessa comissão permanente em Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude” comentou Vaz.





Por: Adriana Ximenes