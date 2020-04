Apresentador Sikêra Júnior muda discurso anti-isolamento após suspeita de Covid-19

Apresentador Sikêra Júnior ©Reprodução / Rede TV

O apresentador da Rede TV, Sikêra Junior, defensor de Jair Bolsonaro e do discurso contrário ao isolamento social, medida defendida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como eficaz para conter a pandemia de coronavírus, mudou o discurso após suspeita de estar com covid-19. "Se puder, fique em casa", disse o apresentador.





“Estou me recuperando. É gripe. E toda gripe, agora, é suspeita. E como sou do grupo de risco, aí fica todo mundo cismado. É aquela coisa de tensão. É o momento. Eu sempre gripei, mas por esse momento especial, está todo mundo preocupado”, afirmou.





O apresentador fez o primeiro teste para covid-19, que deu negativo, segundo ele. Agora ele aguarda o resultado do segundo exame.





"Para que eu não leve risco para os meus colegas, é preferível que eu fique em casa até segunda-feira (27), na minha quarentena. Já estou longe do filho e da esposa, vou ficar quietinho um pouquinho, para ver o que é, pra ver se eu estou livre dessa porrada aí que se chama covid-19", falou o apresentador.





Referindo-se ao elenco, Sikêra pediu para se cuidarem. "Se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem". Na sequência, o apresentador pediu para os telespectadores ficarem em casa. "Se você puder fique em casa. Eu não posso, mas eu já estou à força (...). Não é todo mundo que pode, eu gostaria de estar trabalhando, mas não posso", completou.





O apresentador, ainda assim, fez uma crítica aos governadores, mas de maneira muito menos incisiva do que fazia normalmente. "O país está muito preocupante. Ou esses governadores liberam o pessoal aos poucos para trabalhar com a devida segurança, ou vai ser muito pior", disse.







Ao contrário do que afirmou no vídeo acima, Sikêra não seguiu com o mesmo discurso. Logo no início da quarentena, em uma fala que durou mais de nove minutos, o apresentador ironizou quem está seguindo as orientações da OMS, quem tem se manifestado contra Bolsonaro e afirmou que quem precisa trabalhar de ônibus, é porque é um "derrotado". "Eu preciso trabalhar, eu preciso do meu emprego. 'Você vai trabalhar de carro com ar condicionado'. Você quer que eu venha a pé? Eu trabalhei a minha vida toda, tenho 53 anos de idade, 33 anos de carreira e eu não tenho direito a ter um carro não, é? Quer que eu ande a pé? Deixa de ser invejoso, aí já é inveja. Aí já é inveja sua. Eu não tenho problema se você é um derrotado, problema é seu. Se você não tem nada na sua vida, é problema seu. Vai chorar na casa do... Pra lá", disse o apresentador.





"Isso é Maria vai com as outras, isso é moda", afirmou o Sikêra quanto ao isolamento social. O apresentador, que acredita que o isolamento social fará mais desemprego no país do que um colapso na Saúde, chamou os beneficiados de programas sociais de escravos. "Se você quer voltar a ser escravo, recebendo seu cartãozinho do Bolsonaro família [fique em casa]", disse.









Fonte: Congresso Em Foco

Por: Erick Mota