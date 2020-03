TRÊS LAGOAS| Prefeitura comunica suspensão temporária das realizações das Feiras Livres

As feiras noturnas realizadas nas segundas e quartas e as realizadas aos sábados de manhã, estarão com suas atividades suspensas, a partir de 23 março de 2020, por prazo indeterminado.





O comunicado foi feito pela Prefeitura Municipal de Três lagoas /MS, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), em acordo com a Associação dos Feirantes de Três Lagoas (FEIRATRÊS), seguindo a orientação do Mistério da Saúde.





A ação tem como objetivo contribuir com a prevenção ao Covid-19 (Corona Vírus) entre os feirantes e população. “Nesse momento devemos ter bom senso e prezar pela nossa saúde e segurança do nosso público”, frisou o José Moraes, secretário da SEDECT.





Os feirantes serão avisados do retorno das atividades através da Associação dos Feirantes de Três Lagoas (FEIRATRÊS).





FEIRA DO PEIXE





A Feira do Peixe, por ora, segue a programação normal para o dia 09 de abril.





ASSECOM