TRÊS LAGOAS| CEI Novo Oeste é inaugurado e atenderá 220 crianças

A Prefeitura de Três Lagoas inaugurou no último sábado (14) o Centro de Educação Infantil “Novo Oeste”, no bairro de mesmo nome, que atenderá 220 crianças de 0 a 4 anos nos períodos matutino e vespertino.





O CEI, cuja obra foi orçada em R$ 3,750 milhões, é composto por dois blocos juntamente com o pátio coberto interligado por circulação também coberta. Na área externa estão playground, jardins, o castelo d’água e a área de estacionamento.





HOMENAGEM





Na solenidade, a diretora Ivani Barbosa Montalvão discursou e homenageou a mãe dona Irene que trabalhou na Prefeitura como funcionária de limpeza. “Íamos com ela quando crianças ajudar na limpeza e ela criou suas quatro filhas como funcionárias públicas com dignidade e amor. Por isso digo aos pais nunca desistam dos seus filhos. Ajudei minha mãe na limpeza e hoje estou como diretora”, disse.





Ivani agradeceu ao prefeito por valorizar a infância e o homenageou com uma placa, assim como a secretária de Educação e Cultura (SEMEC), Heliety Antiqueira; a diretora Pedagógica, Ângela Brito e o chefe fiscal da Manutenção do Programa de Reestruturação e Ampliação das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Três Lagoas (PROREME), Wagner de Oliveira Costa.





VALORIZAÇÃO DA INFÂNCIA





Visivelmente emocionada, Heliety falou da importância de valorizar a infância nos seus primeiros anos, quando as crianças estão formando o seu caráter e agradeceu, mais uma vez, ao prefeito pelo seu olhar para a Educação.





“Todos os projetos da educação que levamos ao senhor, ao explicarmos a importância, o senhor fala “faça” nunca medindo esforços para colocá-los em práticas. Parabéns prefeito e equipe. Tenho certeza que esta CEI também será uma referência”, discursou.





Os vereadores Sirlene da Saúde, Celso Yamaguti, Antônio Rialino, Marcos Bazé, Luis Akira e Cascão discursaram na ocasião agradecendo o prefeito pela obra e se dizendo orgulhosos de participarem de uma gestão que preza pela qualidade no ensino.





“Estas obras calam os críticos de plantão que falam que o desenvolvimento não chega na ponta da Cidade. Essa é a maior resposta. Na educação o prefeito investiu, além dos 25% do orçamento que é o teto que o senhor tem obrigação de investir, ainda investiu 29%. Se isso não é valorizar e resgatar o ser humano e dar cidadania ao povo eu não sei o que é. Por isso eu tenho orgulho do senhor”, disse Rialino.





Paulo Salomão, vice-prefeito, agradeceu Guerreiro pelos investimentos e se disse orgulhoso por estar ao lado do prefeito até o final. “Hoje temos mais um patrimônio público em Três Lagoas que atenderá não só as crianças de hoje, mas as milhares que ainda passarão por aqui e por isso precisamos zelar para darmos a oportunidade de outras pessoas estudarem aqui”, disse.





META CUMPRIDA





Ângelo Guerreiro agradeceu o empenho de todos os funcionários envolvidos na obra, principalmente a empresa Engepar Engenharia e Participações LTDA, que executou as obras de construção à risca e no prazo.

©DIVULGAÇÃO Guerreiro relembrou os números positivos da educação como a diminuição no índice de reprovação de 16% para 8% e a economia de 5 a 6 milhões que foram investidos na Educação diante desse resultado e as metas batidas durante seu governo.





“Estamos cumprindo as nossas metas. Em 2017, quando assumimos, a demanda estava parada em 33%. Elaboramos um Plano Municipal da Educação que até 2025 o Município teria a obrigação de atingir 70% do atendimento das demandas que a população pede e para nossa surpresa e capacidade dos nossos profissionais já estamos acima iniciando 2020 com 72% ganhando, portanto, 5 anos. Parabéns a todos”, disse.





ORGULHO





Para a mãe Michele Clementino, a obra superou as expectativas e aliviará a renda da família. “Eu sempre tive que tirar do nosso orçamento para pagar babá para cuidar dos meus filhos enquanto eu trabalhava, prejudicando a nossa renda. Agora com a CEI e a Escola no bairro poderei deixá-los tranquila sabendo que estarão bem cuidados”, disse.





O caminhoneiro, Fábio Márcio Ferreira de Amorim, esteve no local para conhecer a Unidade e ficou impressionado com o que viu.





“Tenho certeza que os pais ficarão impressionados com o CEI que foi pensado para o desenvolvimento das crianças e a praticidade dos profissionais no dia a dia. Que os pais, alunos e moradores cuidem e preservem esta Unidade, pois servirá para várias gerações. O prefeito está de parabéns por tudo o que tem feito na nossa Cidade”, disse.



















ASSECOM