TJMS suspende prova do concurso para titular de cartórios

São 54 vagas para titular de cartórios em todo o Estado, 36 delas para remoção de titulares

Tribunal de Justiça suspendeu provas devido ao avanço do novo coronavírus

O TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) suspendeu a prova objetiva do concurso para titular de cartório devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O exame seria aplicado em 19 de abril.





A portaria suspendendo a prova objetiva de seleção do V Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga e Delegação de Serviços Notariais e Registrais de Mato Grosso do Sul foi publicada no Diário da Justiça desta terça-feira (dia 17). São 54 vagas para titular de cartórios em todo o Estado, 36 delas para remoção de titulares.





O Tribunal de Justiça manteve audiência pública de sorteio das serventias destinadas a vagas a serem preenchidas por candidatos portadores de deficiência, que será realizará em 24 de março, às 9 h. O evento será transmitido ao vivo também por meio do canal TJMS Oficial do Youtube.





Por Aline dos Santos