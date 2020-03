Morre primeira vítima do coronavírus no Brasil: paciente era de SP e tinha 62 anos

Pandemia mundial de Covid19 chegou a Mato Grosso do Sul com 4 casos oficiais até o momento

Foi registrada a primeira morte por coronavírus no Brasil, na manhã desta terça-feira (17). A vítima é um homem de 62 anos, segundo informações da Secretaria de Saúde de São Paulo. Os detalhes sobre o óbito serão informados em uma coletiva de imprensa.





O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já decretou situação de emergência na maior cidade do país, para enfrentar a crise causada pelo coronavírus. Já existe transmissão comunitária em São Paulo e no Rio de Janeiro. A transmissão comunitária acontece quando há casos de pessoas que não fizeram viagem ao exterior e também não têm contato com uma pessoa infectada.





Um balanço do Ministério da Saúde aponta que o número de novos casos confirmados do Covid-19 aumentou de 200 para 234 na segunda-feira (16).





Por: Mylena Rocha