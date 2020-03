Terça-feira será de céu claro e máxima de 36°C em MS

Há previsão de pancadas de chuva na região leste do Estado

A previsão do tempo para a terça-feira (24) em Mato Grosso do Sul é de predomínio de calor, com máxima que poderá chegar aos 36°C. Há possibilidade de chuva em áreas isoladas na região leste do Estado.





Em Campo Grande, o dia será de céu claro de manhã e, à tarde, parcialmente nublado com névoa seca. Não há previsão de chuva. A temperatura máxima será de 32°C.





Na região sul, a previsão é de céu claro e névoa seca. A máxima será de 35°C em Dourados, Ponta Porã, Amambai, Mundo Novo, Sete Quedas, Maracaju e Jardim. No leste, o dia será de céu parcialmente e há possibilidade de pancadas de chuva no período a tarde. A máxima também poderá chegar aos 35°C em Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Água Clara e Santa Rita do Pardo.





Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário, o dia será de céu claro e sem previsão de chuva. A máxima poderá chegar aos 36°C.





Por Kerolyn Araújo