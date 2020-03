TCE-MS reforça acordo de cooperação com Defensoria Pública

©Mary Vasques

O presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, juntamente com o corregedor-geral, conselheiro Ronaldo Chadid, e o procurador-geral do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Junior, recebeu nessa quarta-feira, 11 de março, a visita do Defensor Público-Geral do Estado, Fábio Rogério Rombi da Silva e da diretora-geral da Escola Superior da Defensoria Pública, Camila Maués dos Santos Flausino.





De acordo com o presidente, a reunião foi para formalizar o convênio que já está em andamento e que tem por objetivo o intercâmbio e a cooperação técnica entre as instituições. “Estamos hoje materializando um termo de cooperação que já existe entre o TCE-MS e a Defensoria Geral para a troca de experiências e informações, daí a importância desse intercâmbio”.





O Defensor Público Geral do Estado, Fábio Rogério ressaltou a importância da parceria com o TCE-MS na qualificação do corpo técnico para o aperfeiçoamento da máquina administrativa. “Com as recorrentes transformações e alterações que envolvem as normas a serem seguidas pelos gestores públicos precisamos estar sempre atualizados, pois uma administração mais eficaz pode gerir melhor os recursos e conseguir uma eficiência maior em seus resultados, daí o porquê da Defensoria Pública ter todo o interesse de estabelecer essa parceria com o Tribunal de Contas”.





Para o presidente da Corte de Contas, Iran Coelho das Neves, a reunião foi mais uma demonstração de esforço das instituições na busca de maiores resultados para a sociedade. “Estamos dando continuidade na nossa forma de administrar o TCE-MS, e quem ganha com esse acordo é a sociedade com essa troca de informações, que vale ressaltar, sem nenhum custo a mais”, finalizou o presidente.

