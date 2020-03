Suspensão dos cortes de água e energia dará mais tranquilidade à população, diz Renato Câmara

Renato Câmara elogia decisão da Sanesul de suspender os cortes no fornecimento de água, mas pede que medida também seja estendida para a energia elétrica ©DIVULGAÇÃO

Preocupado com a condição econômica e social das famílias sul-mato-grossense afetadas pela epidemia do coronavírus, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) destacou nesta terça-feira (24) a importância da medida do governo do Estado que suspende por 90 dias o corte no fornecimento de água e esgoto nos 68 municípios atendidos pela Sanesul no Estado. O deputado espera agora que o governo do Estado adote a mesma medida com relação ao fornecimento de energia elétrica.





Nesta questão, o Estado aguarda um posicionamento por parte do governo federal. Para essa semana é esperada a publicação de uma resolução da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que vai nortear as ações de todas as distribuidoras de energia, incluindo a Energisa. A expectativa é que a Aneel suspenda os cortes de energia durante o período da quarentena em todo o país.





A suspensão dos cortes no fornecimento de água atende a reivindicações de Renato Câmara, que na semana passada solicitou ao Estado, através de ofício, a proibição do corte no fornecimento de água, energia e gás durante o período de vigência do Plano Estadual de Contingenciamento. O documento tem mesmo teor do projeto de lei apresentado pelo emedebista na Assembleia Legislativa. “A suspensão do corte no fornecimento de água por 90 dias é uma importante medida, no entanto, o governo também precisa fazer valer essa regra para a energia elétrica. Muitas pessoas e empresas estão tendo dificuldades financeiras para arcar com seus compromissos. Por isso, é importante que às concessionárias desses serviços essenciais suspendam o corte diante de eventuais inadimplências em virtude da quarentena”, enfatizou Renato Câmara.





Segundo o deputado, a medida é importante ao considerar a necessidade da população de ficar em casa para tentar conter o avanço do coronavírus. Renato Câmara acredita que o cancelamento dos cortes de água e luz dará mais tranquilidade às pessoas que, isoladas em casa, não podem sair para trabalhar. Para ele, tal medida vai ao encontro das iniciativas adotada pelo governo de MS para enfrentar a pandemia de coronavírus.





“Esse período de isolamento está provocando forte impacto na economia, de modo que a população já enfrenta sérias dificuldades para honrar suas obrigações. Há relatos de pessoas que estão perdendo seus empregos e suas fontes de renda e não podemos deixar que a população sofra em dobro, com o perigo do vírus e com o corte de serviços essenciais. A manutenção ininterrupta [dos serviços] durante esse período de pandemia vai possibilitar minimamente condições de higiene e asseio a todas as famílias”, frisa o deputado.





ÁGUA





Pela medida anunciada ontem pelo governador Reinaldo Azambuja, consumidores de baixa renda da Sanesul serão isentos do pagamento da conta de água pelos próximos três meses (abril, maio e junho). A medida visa amenizar os impactos na vida financeira de aproximadamente 12 mil famílias carentes (50 mil pessoas) afetadas pela quarentena do coronavírus.





O governo ainda anunciou que nesse período está proibido o corte de água em todas as unidades consumidoras da Sanesul. “Aquelas outras famílias que não são da tarifa social terão tratativas caso a caso”, completou o governador.





A Sanesul tem a gestão do abastecimento de água e esgoto em 68 cidades de Mato Grosso do Sul. Em outros 10 municípios a administração é por conta das prefeituras. Já em Campo Grande os sistemas são de responsabilidade de uma empresa privada.





Por: Henrique de Matos