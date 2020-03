Parati parte ao meio após colisão com carreta e um morre na BR-262

Acidente aconteceu na saída de Campo Grande para Três Lagoas

A colisão envolvendo uma Parati e uma carreta carregada com gado deixou o veículo de passeio partido ao meio, na tarde desta terça-feira (24), na BR-262, saída de Campo Grande para Três Lagoas. Um ocupante do carro, que ainda não foi identificado, morreu na batida.





Segundo informações de testemunhas, quatro pessoas estavam na Parati, que teria acessado a BR sem respeitar a sinalização. A colisão frontal com a carreta deixou o carro partido ao meio e os ocupantes foram arremessados na pista.





Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros foram ao local. Outros três ocupantes do carro foram socorridos com vida, mas ainda nãos e sabe o estado de saúde deles.





O condutor da carreta está sendo ouvido por equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Outro motorista, de uma Fiorino, também está sendo ouvido pelos policiais, mas ainda não se sabe se o veículo se envolveu na colisão.

