Sexta-feira inaugura outono com temperaturas mais amenas

A chuva chegou forte já durante a madrugada desta sexta-feira (20) em Campo Grande, como se soubesse da quarentena: quem está fechado em casa precisava de um símbolo para a mudança de estação. Isso porque a água caiu pouco depois da primeira hora do dia deste início oficial do outono no hemisfério sul. Símbolo da mudança de estação, a chuva levou embora o verão e trouxe uma sexta-feira mais amena para Mato Grosso do Sul, com máxima de 35°C e mínima de 20°C.





Em Campo Grande a nebulosidade recorta o céu no início desta manhã que já começou com temperaturas mais baixas. Antes das 6h, o termômetro marcava 22°C. O equinócio de outono (ou de primavera, para os países do hemisfério norte) marca o momento em que dias e noites passam a ter a mesma duração, em razão da incidência do sol na linha do equador.





A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) entre esta sexta (20) e segunda-feira (23) é de pancadas de chuva que podem vir fortes, especialmente hoje e sábado (21), em todo o Estado. O sol deve aparecer, também, em boa parte de Mato Grosso do Sul durante o final de semana, mas as regiões norte, noroeste e nordeste devem ficar sob o domínio da chuva, segundo o Instituto.





Apesar do sol e do tempo abafado que deve continuar, as temperaturas caem em todo o estado, conforme o Inmet. Em Campo Grande as temperaturas ficam entre a máxima de 30°C e a mínima de 21 graus. No centro norte, cidades como Coxim e São Gabriel do Oeste têm previsão de máxima de 32 e mínima de 23 graus.





A região leste - Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, entre outros municípios – tem previsão de máxima de 31°C e mínima de 22°C. No Pantanal, o Inmet prevê temperaturas entre a máxima de 32°C e a mínima de 23°C para cidades como Corumbá e Miranda e na região sul e sudoeste, Dourados, Caarapó, Amambai e Ponta Porã registram nos termômetros temperaturas entre a máxima de 34°C e mínima de 20°C.





Por Izabela Sanchez