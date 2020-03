Sexta-feira com previsão de máxima de 38ºC e tempo seco

Para Campo Grande, a previsão do Inmet é de máxima de 36ºC

Último dia útil da semana para muitos trabalhadores e a previsão de calorão continua. A máxima chega aos 38ºC em Mato Grosso do Sul, conforme medição do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul). A umidade relativa do ar perdura, no período da tarde.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê, porém, chuva em pontos isolados. “O sol, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade predominam em todo o Estado. Condições favoráveis para chuva em pontos isolados no noroeste e norte durante a tarde”, diz o boletim meteorologia.





Para Campo Grande, a previsão é de máxima de 36ºC e para Bela Vista, no sudoeste do Estado, de 38ºC e em Anaurilândia, no sudeste, também faz até 38ºC.





Por: Anahi Zurutuza