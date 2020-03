HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (13)

Supertição





Data estelar: Lua míngua em Escorpião



Hoje é sexta-feira 13, e daí? A superstição, na melhor das hipóteses, é uma expressão criativa de nossa humanidade, capaz de tecer conjecturas e conectar eventos que, na prática, não tem absolutamente nada a ver uns com os outros. Porém, na pior das hipóteses, a superstição é a criatividade se voltando contra a saúde e o juízo necessários para administrar a experiência de vida, que já é complexa o suficiente para ficar lhe agregando complicações inúteis e contraproducentes. Combate a superstição, investiga tudo que se apresentar a ti como motivo de ansiedade. O pensamento científico, que é moderno, pode te ajudar nessa empreitada, mas cuidado, porque ele também pode se tornar supersticioso, contigo achando que somente a ciência te dará todas as respostas, e a cultuando como a mais nova Igreja humana.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)





Diante de tudo que se prefigura, é natural que, apesar de sua natureza atrevida, o medo entre em cena. Lide com ele com naturalidade, mas não receba seus conselhos, apenas siga em frente, com medo e tudo. É assim.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)





Agora é um momento de fazer ajustes de relacionamento, porém, sem que isso signifique “discutir a relação” nem muito menos que se transforme num campo de batalha para ver quem está com a razão. Tudo na diplomacia.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)





A vida dá trabalho porque não é suficiente nascer para sermos o humano que potencialmente teríamos capacidade de ser. A vida dá trabalho porque a espécie humana não é fruto de instintos, mas de desejos e raciocínios.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)





Entre uma tarefa e outra, a satisfação de algum desejo ou certos caprichos. Há tempo para tudo entre o céu e a terra, mas é preciso haver a boa vontade de organizar as coisas, porque de outra forma a vida atropela.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)





Conclua aquilo que lhe pesa, porque não aguenta mais repetir o mesmo. Faça o possível para dar por encerradas as questões que sua alma começa a tratar com tédio, para evitar que esse sentimento complique todo o resto.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)





Acompanhe da melhor maneira possível a dinâmica acelerada de acontecimentos que se precipitam agora. Evite pretender estar no controle, porque assim você resistirá e tudo será pior. Acompanhe e trabalhe.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)





Nem tudo é paz e alegria, mas devia ser. Para isso se aproximar do ideal, é preciso que você se exercite em passar o mais rapidamente possível pelos perrengues e, ao mesmo tempo, que se esforce para a alegria demorar.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)





Talvez você pense que a divisão de tarefas seja injusta e desequilibrada. Valerá a pena tomar algumas iniciativas para esclarecer esse panorama, porque seria contraproducente você ir dormir com um barulho desses.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)





Evite levar muito a sério essa espécie de desânimo que circula em sua alma, não é nada demais e, além disso, é passageiro. Às vezes, para que você não se encrenque, a vida tira um pouco de sua vitalidade. Descanse.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)





Mesmo que você tenha vontade de se esconder, resista a esse impulso e aceite os convites que lhe fizerem para se encontrar com outras pessoas. A socialização ajudará você a encontrar oportunidades melhores para o futuro.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)





Nada é simples nesta vida, porque nascemos humanos e nós somos a espécie deste planeta que complica tudo. Por isso, tente aproveitar essa realidade ao seu favor, em vez de resistir e tentar algo contraproducente.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)





Essa penca de gente com a qual você entra em contato diariamente mas que, talvez, você não saiba o nome, merece um pouco mais de sua atenção, porque através de algumas dessas pessoas você conhecerá melhor o mundo.





Por: JOÃO BIDU