Semana começa sem previsão de chuva, com calor de até 39ºC em MS

A previsão para esta segunda-feira (9) é de sol, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar em todo o Mato Grosso do Sul. A semana começa com calor de até 37ºC, conforme mede o Cemtec-MS (Centro de Previsão do Tempo, Clima e Recursos Hídricos). Não há previsão de chuva.





A baixa umidade do ar deve atingir especialmente as cidades do oeste, Corumbá, por exemplo, para onde o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 39ºC. Na outra ponta do mapa, em Três Lagoas, faz até 37ºC.





Em Campo Grande, termômetros chegam aos 34ºC e em Dourados, no sul do Estado, a 36ºC. Para Coxim, no norte, o Inmet também prevê máxima de 36ºC.





Por: Anahi Zurutuza