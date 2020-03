Sebrae está com inscrições abertas para curso Empretec na Capital

Metodologia desenvolvida pela ONU busca potencializar o perfil empreendedor





As dez características do comportamento empreendedor serão trabalhadas durante o curso Empretec, que acontece de 16 a 21 de março, na sede do Sebrae em Campo Grande. São 60h de capacitação em seis dias de imersão total, onde o participante é desafiado por meio de atividades práticas.





O Empretec é um curso intensivo com uma metodologia desenvolvida pela ONU e aplicada no Brasil pelo Sebrae, que visa permitir ao participante vivenciar o empreendedorismo ao extremo. O objetivo é que ele desenvolva habilidades consideradas essenciais para quem necessita gerenciar uma empresa no dia a dia.





A capacitação conta com dinâmicas e práticas, como jogos, exercícios e debates, para ajudar os participantes a aperfeiçoarem habilidades de negociação e de gestão empresarial; garantindo maior segurança na tomada de decisão, auxiliando melhor no planejamento. Desta forma, são ampliadas as chances de sucesso do negócio.





Um empreendedor de sucesso age com base em 10 características comportamentais, sendo elas: busca de oportunidades e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança.





Voltada para empresários que precisam fortalecer atitudes vencedoras que contribuirão para alavancar e transformar empresas para melhor, o curso tem investimento de R$1.200,00, que pode ser parcelado em até 10 vezes.





As inscrições podem ser realizadas pela Loja Virtual do Sebrae . Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.





Serviço





Empretec Campo Grande





Data: 16 a 21 de março





Horário: 8h às 18h





Local: Sebrae





Endereço: Av. Mato Grosso, 1661 - Campo Grande - MS









ASSECOM/SEBRAE-MS