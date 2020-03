Conheça as frutas que irão te ajudar a emagrecer

Estudos apontam que algumas frutas podem nos ajudar a perder peso porque elas contêm níveis saudáveis ​​de fibras solúveis como: pectina, psyllium e glucomanano e além disso, as frutas têm alto teor de água. Essas fibras ​​restringem nosso apetite, fazendo-nos comer menos. Isto porque elas melhoram a digestão, reduzem a absorção de açúcar no sangue e mantêm a saciedade por mais tempo.





É fato que precisamos comer menos calorias do que queimamos durante um determinado período para perder peso, ou seja, é necessário ter um déficit calórico procurando comer alimentos que reduzam o apetite e que poderão ajudar a atingir esse déficit de maneira mais rápida.





Apesar das frutas auxiliarem na perda de peso devido ao seu conteúdo substancial de fibras e água, desfrute-as com moderação porque o excesso poderá prejudicar o processo de emagrecimento. Elas são ricas em frutose que em excesso fará seu corpo armazenar gordura. Além disso, algumas contêm calorias altas, uma banana por exemplo chega a ter até 100 calorias. Portanto, esses alimentos precisam ser equilibrados com o déficit calórico da perda de peso que você está tentando alcançar.





Se emagrecer é o seu objetivo considere adicionar essas frutas a sua dieta:





Peras





As peras possuem um teor mais alto de fibras do que a maioria das outras frutas e são ricas em vitamina C.





Elas também ajudam a reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças coronárias, pois diminuem o nível de colesterol.





Como elas possuem um alto nível de fibra, manterá você saciado por mais tempo e contribuirá para a perda de peso.





Um estudo de 12 semanas avaliou o impacto do consumo diário de pera fresca em 40 adultos. Cada um comeu 2 peras por dia e chegou a perder até 2,7 cm da circunferência da cintura durante o período do estudo.





Mirtilos





Os mirtilos são ricos em antioxidantes e nutrientes valiosos e possuem baixas calorias. Dentre os seus benefícios está o combate ao colesterol, a hipertensão e a resistência à insulina. Eles auxiliam também na redução da gordura abdominal.





Maçãs





As maçãs reduzem o risco de câncer, estimulam o sistema imunológico e há quem diga que elas embranquecem os dentes.





Esta fruta além de saudável para o coração é baixa em calorias e rica em fibras. E isso faz dela a fruta perfeita para incluir em sua dieta de emagrecimento.





Um estudo brasileiro revelou que mulheres que consumiam pelo menos três maçãs por dia perderam 33% mais gordura do que aquelas que não consumiam.





Melancia





A melancia é uma excelente opção para quem está tentando perder peso por ser uma fruta de baixa caloria. Uma porção de 100g de melancia contém apenas 30 calorias. Além disso, comer essa fruta manterá você hidratado devido ao seu alto teor de água.





A melancia também é rica no aminoácido arginina , conhecido por suas propriedades de queima de gordura.





Universidade de Kentucky realizou uma pesquisa mostrando que as melancias diminuem o acúmulo de gordura e melhoram o perfil lipídico.





Toranja ou Grapefruit





A toranja ou Grapefruit pertence ao grupo das frutas híbridas, embora ela não seja muito popular, é facilmente encontrada em mercados ou hortifrútis do país. Ela é extremamente baixa em calorias (meia toranja contém apenas 37) e é rica em fibras e vitamina C. Assim como as demais frutas, o seu alto teor de fibras, mantém a saciedade por mais tempo.





Um estudo recente mostrou que comer meia toranja antes das refeições reduz o nível de colesterol e a gordura da barriga. Esses benefícios podem ser associados pelo conteúdo de vitamina C e pelos fitoquímicos presentes nessa fruta.





Romã





A romã é uma fruta rica em antioxidantes e é conhecida por aumentar o fluxo sanguíneo no corpo e ajudar a reduzir o colesterol LDL (colesterol ruim).





Um estudo realizado pela Universidade da Carolina do Norte descobriu que a romã estimula o metabolismo do corpo o que aumentam as chances de perder peso. Isso acontece devido aos polifenóis e antioxidantes presentes na fruta.





Bananas





As bananas são ricas em potássio e possuem grandes quantidades de antioxidantes, incluindo a vitamina B6 que é essencial para o corpo, pois diminui o risco de doenças cardíacas e ajuda na melhora do sistema imunológico.





Uma banana é o alimento ideal para o pós-treino, pois contém apenas 105 calorias e é rica em fibras. Assim como todas as outras frutas com alto teor de fibras, as bananas mantêm a sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo a fome.





Laranjas





As laranjas são ricas em tiamina , vitamina C e folato. Elas aumentam o metabolismo e são as substitutas perfeitas quando desejar comer algo doce.





A laranja é uma das melhores frutas para ser incluída na sua dieta de emagrecimento porque elas são ricas em fibras e você pode queimar mais calorias do que consome ao comê-las. A fibra da fruta vem da pectina, celulose e lignina.





No entanto fica um alerta: não inclua o suco de laranja em sua dieta ao invés de laranjas porque eles têm valores nutricionais diferentes.





Pêssegos





Os pêssegos contêm altas quantidades de potássio, vitaminas, fibras e antioxidantes e têm poucas calorias. Os altos níveis de nutrientes e antioxidantes presentes na fruta, liberam as toxinas indesejadas do corpo e as fibras ajudam na digestão, auxiliando a reduzir a fome.





Uma fruta de tamanho médio fornece cerca de 2 gramas de fibra - metade da qual é fibra solúvel, enquanto a outra metade é insolúvel.





Kiwi





Os kiwis são ótimos alimentos para quem está tentando perder peso porque são excelentes fontes de fibras e apresentam uma variedade de nutrientes para a saúde.





Eles controlam naturalmente a fome e ajudam na digestão devido ao seu alto teor de fibras.





É nas sementes que estão as fibras insolúveis que auxiliam na digestão enquanto que a parte verde da fruta contém muita fibra solúvel, fazendo com que a sensação de saciedade dure por mais tempo.





Mamão





O mamão pode ser facilmente incorporado à sua dieta sendo excelente para a perda de peso, pois contém uma enzima chamada papaína que estimula a digestão dos alimentos. Ele também é rico em flavonoides, antioxidantes e vitamina C. Essa combinação de nutrientes contribui para ajudar no funcionamento do intestino, controlar o colesterol e ao açúcar no sangue, regular a pressão arterial e trazer benefícios na contração muscular. É também uma fruta diurética com alto teor de fibras vegetais e baixas calorias.





Goiaba





As fibras das goiabas aumentam a taxa metabólica do corpo, auxiliando na perda de peso e melhorando os movimentos intestinais. A goiaba é rica em fibras e por isso evita a constipação, além disso ela possui baixo índice glicêmico





Alimentos com baixo índice glicêmico auxiliam no controle da liberação de insulina, previnem a obesidade e promovem saciedade. Eles também podem auxiliar no controle de diabetes do tipo 2.





Com apenas 37 calorias em uma fruta e 12% da ingestão diária recomendada de fibras, as goiabas são consideradas um lanche de baixo teor calórico excelente para incluir na dieta de emagrecimento.





Coco





Por que será que o coco aparece nessa lista, dentre tantas outras frutas? Muitas pessoas ficam longe do coco quando estão de dieta por considera-lo um alimento possivelmente gorduroso. Porém, desde que seja regrado o tamanho das porções, não é necessário se preocupar com gorduras saturadas em alimentos vegetais . Por ser uma boa fonte de gordura ele é uma ótima carga de energia para o corpo e também sacia rapidamente a fome.





Ele é também rico em fibras e possui ácidos láurico, cáprico e caprílico, responsáveis por prevenirem doenças uma que vez que possuem propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais.





Existem muitas maneiras de incluir o coco em sua dieta. Você pode consumi-lo na forma de leite, frutas secas ou até o óleo de coco.





Portanto, podemos concluir que consumir frutas em sua dieta de emagrecimento é uma excelente opção para auxiliar na perda de peso, porque a fruta certa é rica em nutrientes, fibras, água e tem poucas calorias. Além disso, o alto teor de fibras nessas frutas mantém a saciedade por mais tempo e comer frutas com moderação controla a fome como um remédio para emagrecer natural evitando que se consuma lanches calóricos e sem valores nutricionais significativos. Porém, vale ressaltar que deverá sempre consultar o seu médico, antes de modificar a sua dieta.