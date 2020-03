SAÚDE| Positivo para coronavírus: secretário que viajou com Bolsonaro para ver Trump está isolado

Fábio Wajngarten está em isolamento e fará contraprova

Fábio Wajngarten voltou dos EUA com sintomas e coronavírus foi confirmado

Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), fez exames que atestaram o coronavírus. O resultado do primeiro exame foi confirmado nesta quinta-feira (12), quando deve sair também o resultado da contraprova. Wajngarten viajou na comitiva com o presidente aos Estados Unidos, assim como o senador de Mato Grosso do Sul Nelsinho Trad (PSD).





De acordo com agências, o secretário de Comunicação já está sob quarentena e o general Augusto Heleno, chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), montou um gabinete de crise para monitoramento da saúde de Jair Bolsonaro e de todos que viajaram aos EUA.





O exame foi feito em São Paulo nesta quarta-feira (11). Wajngarten espera o resultado da contraprova. A esposa do secretário teria comunicado à escola das filhas que o pai está isolado em casa, sob quarentena.





Fonte: Midiamax

Por: Evelin Cáceres