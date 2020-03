Conselho do Fundersul discute investimentos do governo nos municípios em reunião na Assomasul

Em reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira (12), na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, os membros do Conselho de Administração do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) debateram a apresentação dos investimentos do governo do Estado em obras de infraestrutura previstos para 2020.





A convocação foi feita pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), presidente do Conselho de Administração do Fundersul, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da última terça-feira (10).





Na última sexta-feira (6), no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, Reinaldo Azambuja lançou um amplo pacote de obras como parte do programa “Governo Presente” com investimento de R$ 4,2 bilhões nos 79 municípios de MS.





Presente à reunião na Assomasul, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, comunicou que o Conselho de Administração do Fundersul se reunirá periodicamente de forma itinerante em cada entidade que integra o colegiado.

Além do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar, e Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), integram o Conselho representantes da Assomasul, Famasul (Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul), Sicadems (Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado de Mato Grosso do Sul) e Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).





O diretor-geral da entidade municipalista, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, representa o presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, no Conselho.





O diretor-financeiro da Assomasul, Diego Abud, também participou da reunião.





Além da apresentação dos investimentos do governo para este ano, os membros trataram de outros assuntos de interesse administrativo.





Por: Wilams Araújo