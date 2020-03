SAÚDE| Funcionária de callcenter com suspeita de coronavírus teve contato com 20 na Capital

Confirmação do resultado foi feita pela própria funcionária no WhatsApp

Com positivo para coronavírus (Covid-19) divulgado nos grupos de whatsapp, a confirmação dos rumores apavorou ainda mais os funcionários do callcenter da BTCC Conexão Cliente, em Campo Grande. A colega que estaria com a doença, além de passar por vários setores da empresa, manteve contato direto com pelo menos 20 pessoas.





Durante a manhã desta quinta-feira (19) vários funcionários da empresa relataram a falta de proteção contra a disseminação do vírus, que já era suspeita nas conversas de corredor.

“Não tem ventilação, não tem álcool em gel, somos mais de 200 pessoas dividindo espaços de convivência. As conversas são de que dois funcionários estão afastados com suspeita do coronavírus, estamos preocupados”, disseram.





A foto de um atestado e boatos de que dois colegas estariam afastados por suspeita de coronavírus, já estava circulando pelos corredores e grupos no aplicativo de conversa, mas a pouco a colega confirmou o resultado positivo, aumentando o pânico entre os funcionários.





“Estamos apavorados. Só de entrar na empresa ela pode ter transmitido para muita gente por conta do contato com as catracas. No corredor que ela trabalha são 20 pessoas, fora o contato com outras. Estamos muito preocupados”, disseram.





Vale lembrar que os trabalhadores planejam uma manifestação em frente ao prédio da empresa na tarde desta quinta-feira, exigindo providências.





A assessoria da empresa que repassou o contato de uma empresa do Rio de Janeiro que estaria cuidando das rotinas de trabalho dentro dos call centers, mas até o momento não houve retorno.





Prevenção





A situação reforça a importância das empresas que ainda mantém regime de trabalho local tomarem as precauções para evitar a disseminação do vírus, mesmo sem casos confirmados. Abrir as janelas, manter os ambientes limpos, evitar a concentração de muitas pessoas no mesmo espaço, disponibilizar medidas de higienização da mãos e equipamentos, estão entre as medidas.





ASSECOM