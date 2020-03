SAÚDE| Como proteger sua saúde mental em tempos de coronavírus?

Psicóloga fala sobre o assunto e dá algumas dicas para mantermos a calma nesse momento

Como seres humanos nós nos organizamos em sociedade através da interação social, estamos habituados a isso, faz parte da nossa rotina e dia a dia, portanto é natural que o isolamento social possa trazer algum desconforto, o que pode ocasionar algumas respostas físicas e emocionais que podem afetar tanto nosso sistema imunológico, quanto nosso equilíbrio emocional.





Mas então, como lidar com isso? Segundo a psicóloga Ana F. Winter, temos algumas estratégias para tentar manter a nossa saúde mental o mais equilibrada possível, diminuindo as reações de estresse e ansiedade. “Estamos passando por algo completamente novo, temos que nos isolar, mudar completamente nossa rotina, parar atividades, é claro que isso afeta nossa saúde mental, mas temos como cuidar disso”, analisa.





A primeira coisa a ser feita, de acordo com a psicóloga, é tentar diminuir a quantidade de informações desnecessárias, já que isso pode gerar um quadro de ansiedade. Procure se informar uma vez ao dia, o excesso de informações pode ativar um estado de alerta exagerado, o que prejudica a capacidade do corpo de relaxamento. Tente pensar no isolamento como algo bom, algo feito para o bem comum, em breve sua rotina voltará ao normal.





Tente manter sua agenda de tarefas diárias. Para muitos, o home office é uma novidade, o que pode acabar sendo uma experiência nada prazerosa. Ainda que temporária, essa medida pode desorganizar seu dia a dia e trazer um sentimento de insegurança e angústia. “A melhor opção nesse caso é tentar manter ao máximo a rotina, mesmo estando em casa. Organize seu tempo, tire o pijama, faça seu trabalho, mas não esqueça da pausa para o almoço, café, para respirar e jamais abra mão do seu tempo livre e é claro, descanse!”, complementa Ana.





Para finalizar, a psicóloga alerta sobre o ócio. Evite ficar sem fazer nada, se o trabalho foi suspenso, procure alternativas como atividades manuais, atividades físicas que possam ser feitas em casa, leitura, jogos etc. Busque atividades que distraiam a sua mente para evitar o desanimo, a tristeza e a solidão. Utilize a tecnologia a seu favor, ela é uma ótima ferramenta hoje em dia, mantenha-se conectado com a vida, os amigos, sem exageros. A solidão faz parte do nosso estado emocional, mas em excesso ela pode produzir tristeza e potencializar traços depressivos inerentes a cada ser humano.





Ana F. Winter é Psicóloga especializada em abordagem sistêmica; Terapia Cognitivo Comportamental; Biofeedback; Mindfulness; Nutrição Neuropsiquiátrica; e Grupos de Desenvolvimento Emocional.



