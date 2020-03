Saiba o que esperar do clima para o outono de 2020

Outono está começando; saiba como serão as temperaturas na estação

As estações do ano ficam cada vez mais indefinidas. A mudança climática e os diversos fenômenos que alteram bruscamente as temperaturas fazem com que o clima seja sempre uma surpresa, independentemente da estação atual. Prova disso foi o frio que chegou em boa parte do país em pleno fevereiro, mês conhecido pelas suas altas temperaturas.





Com a chegada do outono, é importante buscar informações sobre as previsões de temperatura para o período. Afinal, além de se preparar para o frio ou o calor, é necessário se preparar caso seja uma estação mais seca, principalmente para as pessoas que sofrem com problemas respiratórios e alérgicos.





Veja quais são as previsões do tempo para o outono em 2020!





Outono começa com temperaturas elevadas





O verão, que foi tímido em fevereiro, deve manter a sua presença, ainda que ele já tenha acabado. Isso acontece porque a previsão para o final de março é que os termômetros continuem batendo altas temperaturas, com maior amplitude térmica, principalmente durante a madrugada.





Para quem quiser mais conforto térmico nesse período, no entanto, o ideal é optar por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado inverter , que não gastam tanta energia. Isso porque, até o meio de abril, segundo especialistas, a sugestão é de que as pessoas continuem permanecendo em isolamento social, dentro de suas casas, para evitar o contágio de coronavírus.





A falta de chuvas, já habitual para a estação, também poderá obrigar as pessoas a fazerem uso de umidificadores e climatizadores, pois a alta concentração de poluição durante o tempo seco pode causar diversos problemas de saúde. A dica para o período continua sendo manter uma boa hidratação.





A exceção é para o extremo Norte do país, que terá mais chuvas durante toda a estação. Já do sertão nordestino até o Sudeste, a previsão é de escassez de chuvas, ligando o alerta para possíveis racionamentos de água.





Enquanto as temperaturas devem continuar altas durante a estação para os estados do Norte e do Nordeste, os estados do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste deverão sentir as temperaturas caindo gradativamente, chegando aos 10º C nas regiões serranas antes mesmo do início do inverno.





No final de maio e início de junho, os termômetros devem marcar temperaturas médias cada vez menores, preparando as pessoas – e os guarda-roupas – para um inverno mais frio e com poucas chuvas.