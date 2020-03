Sábado será quente com baixa umidade do ar na Capital e em todo o Estado

A máxima prevista é de 36º C na Capital e umidade do ar deve manter-se baixa. Em MS podem ocorrer pancadas de chuva a tarde.

Campo Grande terá hoje um dia claro a parcialmente nublado e muito calor. A máxima prevista é de 36º C e a mínima de 24ºC. Os ventos serão de fracos a moderados.





A umidade do ar permanece baixa mas pode chegar a 70% na máxima e 30% na mínima, por isso a recomendação é de muita hidratação principalmente para quem faz atividades físicas ao ar livre.





Em Mato Grosso do Sul o tempo fica de parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no noroeste e norte do Estado; demais áreas claro com períodos de parcialmente nublado. Baixos índices de umidade do ar. A mínima prevista é de 21º C e a máxima de 37º C.





Já no domingo, pancadas isoladas devem ocorrem nas regiões centro e norte do Estado.





Por: Rosana Siqueira