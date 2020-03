HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (14)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)







Se depender de determinação e coragem, você vai conseguir tudo que quiser neste sábado. Se quer mudar de emprego, corra atrás. Pode ter uma conversa difícil e decisiva com alguém querido. Se você está de folga, não perca a chance de viajar e respirar outros ares. Na paquera, experimente ir a outros lugares para conhecer gente nova. Se escolher um alvo, ele não vai escapar!

Palpite do dia: 22, 13 e 67. Cor do dia: rosa.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)





Ótimo astral para fazer uma viagem ou excursão com amigos. No trabalho, alie-se aos colegas e evite bater boca com os chefes. Ouça conselhos dos colegas mais experientes. Mudanças favorecidas: lute pelo que quer. A Lua vai realçar o seu charme e vai ser fácil seduzir quem deseja. O romance pede mais cumplicidade e parceria. Seus desejos estão à flor da pele: invista na sedução.

Palpite do dia: 23, 32 e 68. Cor do dia: marrom.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)





Você pode mudar de emprego ou tomar uma decisão importante para sua carreira. Conte com o apoio dos colegas. Quem vai viajar pode enfrentar alguns imprevistos no início do dia. Boa recuperação em um tratamento de saúde. O amor recebe novas vibrações e quem está livre vai sentir uma vontade maior de encontrar alguém especial. Na união, tudo em paz. Revele toda sua fogosidade no sexo.

Palpite do dia: 87, 78 e 06. Cor do dia: azul-claro.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)





Ótimo pique para encarar o trabalho e cumprir seus compromissos. Você pode até liderar os colegas em um projeto. Nas finanças, cuidado para não perder dinheiro em negócios arriscados. Viagem favorecida, ainda mais para rever pessoas queridas. Na paquera, jogue charme e puxe papo para se aproximar de quem deseja. Sinal verde assumir um namoro. Na vida a dois, paixão e sedução estarão ainda mais fortes.

Palpite do dia: 25, 43 e 79. Cor do dia: lilás.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)





No trabalho, você vai demonstrar muita atitude e firmeza. Se sonha em mudar de emprego, é um bom momento para arregaçar as mangas e correr atrás das oportunidades: confie na sua experiência e seja persistente. Pode ter sorte em jogos: faça uma fezinha. A Lua realça seu charme e estimula as paqueras. Explore seu poder de sedução! Na união, vai revelar seu lado mais carinhoso. Resolva tudo com diálogo.

Palpite do dia: 62, 71 e 80. Cor do dia: dourado.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)





Quem vai para o trabalho deve ter muito cuidado com mal-entendidos hoje. Procure conversar e esclarecer bem as coisas para evitar problemas. Em casa, a sintonia com parentes será maior e a família será seu porto seguro. Vários astros enviam boas vibrações para a sua vida amorosa. Namoro recente pode ficar mais sério e uma relação estável ganhará ainda mais firmeza e paixão.

Palpite do dia: 63, 27 e 99. Cor do dia: pink.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)





Logo cedo você pode tomar atitudes e decisões importantes para o dia a dia da família. Nas finanças, controle bem os gastos, pois se esbanjar com supérfluos, você terá preocupações mais tarde. Também há promessas de ganhar uma grana extra com produtos ou serviços caseiros. Não descuide da saúde. Na paquera, terá coragem e iniciativa de puxar papo com o crush e pode até se declarar. No romance, valorize o diálogo e pegue leve com o ciúme. Sexo quente.

Palpite do dia: 91, 01 e 10. Cor do dia: vermelho.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)





Seu dia pode começar nervoso em casa. Em vez de partir para a discussão, procure controlar sua impaciência e dialogar com maturidade. No trabalho, é uma fase lucrativa e você pode aumentar seus ganhos. Também vale fazer uma fezinha, pois a sorte está ao seu lado. A paquera vai rolar solta e você vai esbanjar charme. Sinal verde para se declarar ou falar em compromisso. Fase carinhosa no romance. Evite discussões.

Palpite do dia: 56, 74 e 20. Cor do dia: verde-água.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)





Os astros revelam boas novas nas finanças: você pode começar um negócio lucrativo com parentes ou pode faturar uma grana ao negociar algum bem de família. No trabalho, use seu entusiasmo para estimular os colegas e alcançar mais rápido os seus objetivos. Na paquera, explore seu carisma e bom humor para cativar e envolver o alvo. Cuidado com fofocas e mentiras. Na união, vai preferir um programa caseiro ou um passeio só a dois.

Palpite do dia: 12, 03 e 21. Cor do dia: roxo.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)





Vai ser ótimo se você estiver de folga e puder dormir um pouco mais hoje. Mas se tem que acordar cedo e trabalhar, é melhor arregaçar logo as mangas. Evite misturar dinheiro com amizade. Se surgir algum problema, tente dialogar em vez de discutir, ok? No amor, pode pintar romance com uma pessoa comprometida ou misteriosa. Na união, controle suas reações para não brigar e aposte no diálogo.

Palpite do dia: 22, 04 e 85. Cor do dia: bege.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)





Nas finanças, cuidado para não se apertar com o cartão de crédito ou com compras parceladas. Os astros alertam também para que tome cuidado para não se indispor com autoridades nesta manhã. No trabalho, busque aliados para atingir mais rápido as metas do dia. No campo da amizade, ótima sintonia. Aceite convites para sair e aproveite para conhecer gente nova, ainda mais se estiver em busca de um amor. Já achou seu par? Então valorize o companheirismo e a estabilidade da relação.

Palpite do dia: 41, 14 e 59. Cor do dia: vinho.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)





Quem planeja viajar pode ter alguns contratempos logo cedo, mas tudo deve se resolver. No trabalho, você terá mais ambição e vai lutar com todo empenho para brilhar. Aguarde alegrias com amigos à tarde e não se surpreenda se perceber que uma amizade está virando paixão. Ninguém manda no coração, não é? A dois, quanto mais cumplicidade, melhor. Invista na sedução e surpreenda seu bem.

Palpite do dia: 69, 06 e 15. Cor do dia: rosa.





Por: JOÃO BIDU