RIO NEGRO| Além do vice-prefeito, três vereadores filiam-se ao PSD, que passa a ter a maior bancada na Câmara Municipal

Visando as eleições de outubro deste ano, o Partido Social Democrático ganhou três vereadores com mandato, e é o partido com a maior bancada na Câmara Municipal de Rio Negro. Os vereadores Valdir Fischer, Evaldo Paes e Marquinhos, assinaram a ficha de filiação no PSD e irão compor a chapa proporcional. Além dos três vereadores, o vice-prefeito João Batista também se filiou ao partido.





Evaldo Paes, é servidor público concursado, esta no seu segundo mandato, e é o atual presidente da casa, cargo que ocupa pela segunda vez no legislativo municipal.





Valdir Fischer é natural de Rio Negro, cursou o Ensino Superior (Processos Gerenciais) pela Universidade Uniasselve (online), é funcionário Público Estadual. Vereador mais bem votado para o atual mandato, ocupando a função de 01° Secretário e Membro da Comissão de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Público.





“Agora estou no PSD, acredito na importância dos princípios da legenda, o senador Nelsinho sempre priorizou o municipalismo, e é através desse trabalho voltado ao nosso interior que decidi fazer parte desse projeto", pontua o vereador Marquinhos, que esta no seu quarto mandato como vereador e é funcionário Público.





" O PSD é um partido forte, que esta crescendo em Mato Grosso do Sul, e que conta com os movimentos Juventude Pessedista, Mulher, Indígena, e tantos outros ainda estão em formação, e que recebe o reforço de três vereadores com experiência e competência. A filiação de vocês e do amigo João Batista, só tem a acrescentar à sigla, juntos vamos caminhar a passos largos na construção e no desenvolvimento de Rio Negro", comemorou o presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad.





Por: Denise Nantes