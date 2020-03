Carro capota na BR-262, duas pessoas ficam feridas e garrafas de bebidas espalhadas na rodovia

Um ocupante que estava no carro fugiu

Duas pessoas foram socorridas para a UPA ©Vinicius Santana

Um veículo Fiat Palio Weekend capotou na manhã deste sábado (28), na BR-262. Quatro pessoas estavam dentro do carro, que acabou parando em meio a um matagal às margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi chamado.





Depois que o carro capotou algumas garrafas de bebidas acabaram espalhadas na rodovia, assim como, alguns pedaços de carne. Um ocupante do carro fugiu do local antes da chegada do Corpo de Bombeiros e de equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelos bombeiros e levadas para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Campo Grande.





As vítimas socorridas tinham ferimentos leves. O motorista do carro ficou no local e não há informações se ele estaria embriagado e nem o que teria causado o acidente.











Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo