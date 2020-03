PTB e PTB Mulher de MS promovem evento para aumentar participação da mulher na política estadual

O auditório do Hotel Ipê, em Campo Grande, ficou pequeno diante da quantidade de mulheres e homens que estiveram presentes no encontro realizado pelo PTB Mulher de Mato Grosso do Sul no sábado (7). O ato teve a participação da presidente nacional do movimento, Graciela Nienov, que, na ocasião, ministrou a palestra “Mulheres nos seus espaços de poder”.





O evento contou com a presença de 300 pessoas, bem como de representantes de vários municípios sul-mato-grossenses, que tiveram a oportunidade de conhecer as políticas públicas do PTB nas esferas nacional, estadual e municipal. Além da presidente nacional, palestrou no evento a presidente estadual do PTB/MS, Fatima Pereira, Iraci Sardinha, presidente do diretório municipal do PTB mulher de Campo Grande e Luiz Gustavo Bataglin, vice-presidente do diretório municipal do PTB de Campo Grande.





“O PTB de Mato Grosso do Sul está de parabéns pelo espaço que dedica às mulheres dentro do partido e pela valorização da nossa luta por direitos igualitários, além de mais espaço na política do Estado”, enfatizou Graciela.





O encontro foi realizado para lembrar a luta pelos direitos da mulher e buscar mais espaço na política. Na ocasião, foi destacado que Mato Grosso do Sul é o único Estado da Federação sem representação feminina na Assembleia Legislativa. Na legislatura anterior, foram eleitas três deputadas estaduais. Já na Câmara de Campo Grande, este número foi reduzido de cinco para duas vereadoras.





A solenidade contou com a apresentação cultural da cantora sul-mato-grossense Bruna Lopes, que interpretou as canções “Maria, Maria”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e “O Bêbado e a Equilibrista”, de João Bosco e Aldir Blanc.





ASSECOM