Projeto do deputado Lídio Lopes quer monitorar e cadastrar pacientes com depressão pós-parto

Intenção é melhorar o tratamento e criar medidas para prevenção da doença no Estado

O projeto apresentado na Assembleia quer criar uma série de medidas para o cuidado de pacientes com depressão pós-parto, em Mato Grosso do Sul. Entre as ações está o cadastro e acompanhamento destas mulheres, assim como estratégia para reduzir o agravamento da doença nas unidades de saúde.





A proposta pretende identificar quais são as portadoras da doença, assim como prevenir este quadro de saúde. “Infelizmente, os órgãos da saúde não têm estabelecido estratégias para tratar as mulheres afetadas pela doença", diz o autor, o deputado Lídio Lopes (Patri).





Ainda está previsto a realização de estudos e pesquisas sobre o diagnóstico precoce e tratamento. Outro foco será na disseminação das informações, para esclarecer dúvidas das pacientes e dos seus familiares.





A matéria também quer a capacitação dos profissionais que atendem mulheres no período de pré- e pós-natal, além da coleta de dados sobre o assunto, para formular políticas públicas no setor. “Projeto de lei vem no sentido de estimular estudos sobre o tema, promover a preparação e capacitação”, justificou o parlamentar.





O projeto segue para as comissões da Assembleia, para depois ser votado em plenário pelos deputados. Caso seja aprovado, ainda passa pelo crivo do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que pode vetar ou sancionar a matéria.





ASSECOM