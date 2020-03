PONTA PORÃ| Paciente confirmado com coronavírus viajou para Roma

Prefeito estuda decreto para implantar toque de recolher na cidade

O primeiro caso confirmado do novo coronavírus em Ponta Porã é de um jovem, de 27 anos, que viajou para Roma, na Itália, e fez conexão de voo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A mulher do paciente, que estava junto, está em isolamento domiciliar junto com ele e aguarda resultado de exames a que foi submetida. Com a confirmação, a prefeitura da cidade deve implantar toque de recolher aos moradores nos próximos dias. “Ele chegou apresentando quadro gripal e procurou o hospital. Na mesma hora foi colocado em isolamento, fez exames e voltou para casa para isolamento domiciliar. O resultado positivo saiu hoje às 15 horas”, explica o prefeito Hélio Peluffo.





De acordo com ele, o jovem apresenta sintomas leves. Já a mulher, não teve nenhum sintoma, mas, por conta da proximidade com o marido, também passou por exame e aguarda resultado. “A possibilidade de ela também estar é grande”, acredita o prefeito.





O casal está em isolamento em casa há cinco dias e é monitorado por equipe médica da cidade. Por conta da confirmação, a prefeitura estuda decreto de toque de recolher na cidade, que deve ser publicado nos próximos dias. “Todas as medidas estão sendo tomadas, mas falta a população tomar consciência”, afirma Peluffo.





Nesta sexta-feira (20) foi determinado o fechamento de todo o comércio, restaurantes e agências bancárias por 15 dias na cidade. Só permanecerão abertos supermercados, minimercados, mercearias, açougues, postos de gasolina, farmácias, alimentos veterinários, empresas de segurança privada, farmácias e outros estabelecimentos essenciais a saúde.





Ponta Porã está na divisa com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. No País vizinho, uma morte em decorrência do novo coronavírus foi confirmada nesta sexta-feira..





Por Clayton Neves

*Colaborou Helio Freitas, de Dourados