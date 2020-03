PANDEMIA| Governo estuda decretar toque de recolher unificado em todo o Estado

Reunião será realizada amanhã com o governador Reinaldo Azambuja para definição

Mato Grosso do Sul estuda a possibilitar de decretar toque de recolher unificado para os 79 municípios do Estado. Reunião será realizada neste domingo (22) entre diversos setores com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para discutir o assunto.





Informação foi dada pelo secretário estadual de Saúde (SES), Geraldo Resende, em coletiva online na tarde deste sábado (21).





Conforme Resende, vários municípios têm demonstrado intenção de decretar o toque de recolher e o objetivo é padronizar os horários e medidas.





Ainda segundo o secretário, também será discutido na reunião a possibilidade da implantação de barreiras sanitárias na divisa com alguns estados.





Em Campo Grande, o prefeito Marcos Trad decretou o toque de recolher, a partir de hoje e até o dia 5 de abril, das 22h às 5h, para confinamento domiciliar obrigatório. Nesse período, é proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.





A locomoção no horário em que vigorar o toque de recolher deverá ser realizada pelo indivíduo, preferencialmente, de maneira individual, sem acompanhante. Descumprimento pode acarretar apreensão de veículos e condução forçada de pessoas pelas autoridades municipais.





