PONTA PORÃ| Atividades pedagógicas para alunos na quarentena

Reunião com pais e comunidade da EPM João Carlos, abertura das atividades do ano letivo 2020 Diante da eminente crise da PANDEMIA COVID-19 a Escola Polo Municipal João Carlos Pinheiro Marques paralisou suas atividades escolares seguindo orientação do Decreto do Governo Municipal n˚ 8.459 publicação no diário oficial n˚ 3.377 e da O.M.S.





A diretora Tânia Loureiro da Silva, que está à frente da maior escola da rede municipal de Ponta Porã, juntamente com a coordenação, corpo docente e administrativo estão fazendo sua parte socioeducativa, sempre priorizando preservar a saúde de sua comunidade escolar e promovendo soluções efetivas para que seus alunos continuem as atividades escolares em suas casas.





Mediante esta situação, estão sendo utilizadas as mídias para comunicar os pais ou responsáveis da unidade escolar, que esta disponibilizada um blog com varias atividades abrangendo as diversas disciplinas por áreas do conhecimento.





O endereço para acessar o blog: https://emjoaocarlospinheiromarques2020.blogspot.com/





Apesar do blog https://emjoaocarlospinheiromarques2020.blogspot.com/ ser criado para uso da comunidade da Escola João Carlos Pinheiro Marques, a Diretora Tânia Loureiro da Silva deixou aberto para quem se interessar em realizar as atividades com seus filhos pode acessar e fazer uso das atividades disponíveis, em momento de crise a união é essencial para vencer qualquer obstáculo e adversidades.



Por: Yhulds Bueno