Pistoleiros executam três jovens em Antônio João

Outra jovem de 21 anos, que também estava no carro atingido pelos tiros, ficou ferida

Eles estavam indo para uma lanchonete ©Jornal da Nova

Dois homens em uma moto mataram três jovens na madrugada deste domingo (8) em Antônio João. Uma jovem de 21 anos, namorada de uma das vítimas fatais ficou ferida. Dhieyson da Silva Dias de 20 anos. Bianca Penzo Martins de 22 anos e Jose Renato Portela dos Santos de 21 anos, morreram no momento do ataque dos pistoleiros.





Tamilis Sanábria da Silva, de 21 anos, mesmo ferida conseguiu fugir dos tiros. O namorado dela teria aberto uma das portas traseiras do veículo Gol com placas de Bela Vista e dito para ela fugir. Tamilis conseguiu fugir e se escondeu dos assassinos. Uma das vítimas ainda tentou descer do carro, mas foi morto com vários tiros.





Ela contou que os quatro estavam na Lanchonete Prime e depois deixaram o local para ir até o Bar do Ita e que no trajeto na Rua João Nunes, nas proximidade da Cerealista Royal Master foram atacados pelos desconhecidos.





Segundo Tamilis, foram disparados dezenas de tiros contra o veículo em movimento e que o motorista foi atingido e perdeu o controle do Gol que só parou depois e subir na calçada.A Polícia Civil de Antonio João investiga o caso e não tem suspeitos pelas mortes.





Por: Marcos Morandi