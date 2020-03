CAPITAL| Em blitze na Afonso Pena e Euclides da Cunha, 26 são flagrados bêbados

PM e Detran-MS ainda realizou uma centena de testes do bafômetro

Blitze do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, em conjunto com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), flagrou 26 motoristas bêbados na madrugada entre a noite de sábado (7) e a madrugada deste domingo (8), em Campo Grande. Ninguém foi preso.





As barreiras para fiscalização e cumprimento da Lei Seca foram formadas na Avenida Afonso Pena, próximo ao cruzamento com a Rua Padre João Crippa; e na Rua Euclides da Cunha, esquina com a Avenida Ceará.





Segundo divulgado pela Polícia Militar, 82 veículos foram abordados e 108 testes do bafômetro realizados durante as ações. Foram lavrados 41 autos de infração de trânsito e recolhidas 17 CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação).





A PM ainda recolheu três carros e uma motocicleta. Outros cinco motoristas foram flagrados sem habilitação e cinco veículos tinham documentação vencida - um dos registros acabou retido.





Na soma do fim de semana, a polícia encontrou 60 motoristas alcoolizados, dos quais 12 na quinta-feira (5) e 22 na sexta (6).





Multa





Dirigir bêbado é considerado infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e pena de suspensão da CNH por 12 meses.





Qualquer quantidade de álcool registrada no bafômetro já sujeita o motorista à multa. Em quantidade igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool, o condutor é acusado de crime de trânsito.

Por: Jones Mário